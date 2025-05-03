В Украине резко подешевел популярный овощ

Помидоры / © Pixabay

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В Украине наблюдается снижение цен на тепличные помидоры, что связано с активизацией выборок в тепличных хозяйствах по всей стране и низким спросом. Кроме того, стабильная поставка томатов с внешнего рынка также влияет на снижение стоимости.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цены на тепличные помидоры в Украине упали на 18%: сегодня их можно приобрести за 70-100 грн/кг, что значительно дешевле, чем в начале прошлой недели

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На сегодняшний день местные тепличные комбинаты предлагают помидоры к продаже не дороже 70-100 грн/кг ($1,68-2,40/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Стоимость снижается из-за увеличения предложения тепличных помидоров в Украине и стабильных поставок из других стран, что влияет на общую ценовую ситуацию на рынке.

В Украине на этой неделе стремительно снизились цены на тепличные огурцы из -за увеличения предложения и низкого спроса на рынке.