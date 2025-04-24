Украина на грани дефолта: спасут ли транши МВФ финансовую стабильность

Украине грозит дефолт / © Фото из открытых источников

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После очередных траншей от МВФ и международной поддержки финансовая устойчивость государства остается под вопросом. Правительство столкнулось с необходимостью реструктуризации внешних долгов, но переговоры с кредиторами зашли в тупик.

Детальнее — читайте в материале от ТСН.ua.

Украине грозит дефолт

По данным Financial Times, Украина признала провал переговоров с владельцами ВВП-варрантов, что ставит под угрозу реструктуризацию долга к майским срокам выплат. Минфин заявил, что продолжит переговоры после неудачных встреч в Вашингтоне.

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ВВП-варранты — это особый финансовый инструмент, который Украина ввела во время реструктуризации долгов в 2015 году. Размер выплат по ним напрямую зависит от темпов роста нашей экономики.

Варранты предусматривают выплаты инвесторам в случае превышения годового роста ВВП в 3%. Однако правительство считает их условия неактуальным после полномасштабной войны. Например, в 2025 году Украина должна осуществить выплаты, рассчитанные на основе роста ВВП в 2023 году, который составил 5,3%.

Такой значительный рост объясняется прежде всего низкой базой сравнения после резкого падения экономики в 2022 году из-за полномасштабной войны. Поэтому украинские власти настаивают, что текущие темпы роста экономики — только восстановление после глубокого кризиса, а не основа для крупных выплат инвесторам.

Однако, если до конца мая соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, Украине придется либо оплатить инвесторам около $600 миллионов (по данным 2023 года), либо объявить дефолт.

Более того, в прошлом месяце Международный валютный фонд предупредил, что несвоевременная реструктуризация этих варрантов составляет «важный риск» для стабильности программы расширенного финансирования (EFF) Украины на $15,5 миллиарда и для успешно проведенной Киевом прошлогодней реструктуризации облигаций более чем на $20 миллиардов.

Транши от МВФ

В марте 2025 года Украина получила 400 миллионов долларов от МВФ. Это был седьмой транш по четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF). Как уточнили в правительстве Украины, в бюджет страны в общей сложности уже поступило примерно $9,8 миллиарда из запланированных 15,5 миллиарда на период с 2023-го по 2027 год.

Другие последствия дефолта

Дефолт возникает, когда правительство не может выполнить свои долговые обязательства в срок и полностью. В такой ситуации начинаются переговоры с кредиторами о реструктуризации — частичное списание долгов и/или перенос сроков выплат, передает "РБК-Украина".

В крайнем случае страна может полностью отказаться от выполнения долговых обязательств. Однако, как отмечает Илона Сологуб, директор по политико-экономическим исследованиям Киевской школы экономики, Украина ни разу не прибегала к полному отказу от выплат по своим долгам.

Когда в стране объявили дефолт, тогда она в течение 5-7 лет не может заимствовать на внешних рынках. Во время этого периода получить ссуду можно только в таких организациях как МВФ или Всемирный банк.

Обычно дефолт приводит к серьезным экономическим последствиям, прежде всего к ослаблению национальной валюты. Это происходит из-за уменьшения инвестиционного притока, поскольку иностранные инвесторы начинают выводить капитал или отказываются от новых вложений в местные компании.

Параллельно с падением курса национальной валюты наблюдается замедление темпов экономического роста.

Традиционно государства используют заимствования для финансирования бюджетного дефицита. Однако после объявления дефолта правительство вынуждено искать альтернативные пути балансировки бюджета. Это может происходить двумя основными способами:

через увеличение налоговых поступлений;

путем существенного сокращения государственных расходов.

Оба варианта оказывают значительное влияние на экономику и жизнь граждан.

В то же время, собеседники ЭП в Министерстве финансов отмечают, что FT «драматизируют», ведь дефолт по варрантам не приведет к автоматическому дефолту по остальному внешнему долгу.

Не надо драматизировать

Министр финансов Украины Сергей Марченко в комментарии на бирже Euronext подчеркнул, что умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании, а лишь о хрупком восстановлении после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины.

Украина предложила владельцам ВВП-варрантов две опции реструктуризации:

первая опция — обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и владельцы еврооблигаций в прошлом году, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов — 1,35 единицы облигаций.

вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов: отмена выплат за 2025-2028 годы, продление возможности выкупа/отмены ВВП-варрантов до мая 2029 года и получение владельцами 36,6 цента Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

В Минфине отмечают, что обе опции предлагаются в рамках единого предложения по реструктуризации. Инвесторы могут выбрать любой из предложенных вариантов и выбор любого из них будет означать поддержку процесса реструктуризации. Для успешного проведения реорганизации долга требуется согласие собственников не менее 75% от общей суммы ВВП-варрантов.

В то же время инвесторы предложили Украине оплатить 75% платежа, который приходится на май этого года, и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму 209 млн долларов с погашением в феврале 2029 года. Украина отклонила это предложение.

«Украина остается настроена на проведение конструктивных переговоров со всеми владельцами ВВП-варрантов с целью поиска решения, позволяющего обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и реконструкции страны», — подчеркнул Марченко.

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