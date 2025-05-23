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Каким должен быть курс гривны: в МВФ ответили
Программа МВФ с Украиной предусматривает плавающий курс гривны по отношению к доллару. Это необходимо для стабильности.
Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.
Об этом заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
«Украина сейчас внедряет режим инфляционного таргетирования — именно это является основой программы с МВФ. Такой подход предполагает также гибкий валютный курс», — уточнила Козак.
Таким образом, она ответила на вопрос, целесообразно ли Украине рассматривать переход к фиксации гривни к евро в условиях геополитической нестабильности и изменений на валютном рынке США.
По ее словам, украинские власти сейчас сосредоточены на поддержании стабильности текущей монетарной политики.
Козак также напомнила, что в настоящее время в Киеве работает миссия МВФ, которая проводит переговоры с правительством в рамках очередного этапа программы.
Напомним, что НБУ перешел в режим «управляемой гибкости» курса в октябре 2023 года. До этого с начала войны курс доллара по отношению к гривне был фиксированным. Главный финансовый регулятор осуществляет политику «управляемой гибкости» курса.
Ранее сообщалось, что представители МВФ будут настаивать на скорейшей девальвации гривны, снижении процентных ставок и повышении налогов. Да, по их мнению, страна сможет восполнить дефицит в госбюджете.