ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
843
Время на прочтение
1 мин

Каким должен быть курс гривны: в МВФ ответили

Программа МВФ с Украиной предусматривает плавающий курс гривны по отношению к доллару. Это необходимо для стабильности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
МВФ

МВФ / © Associated Press

Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.

Об этом заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

«Украина сейчас внедряет режим инфляционного таргетирования — именно это является основой программы с МВФ. Такой подход предполагает также гибкий валютный курс», — уточнила Козак.

Таким образом, она ответила на вопрос, целесообразно ли Украине рассматривать переход к фиксации гривни к евро в условиях геополитической нестабильности и изменений на валютном рынке США.

По ее словам, украинские власти сейчас сосредоточены на поддержании стабильности текущей монетарной политики.

Козак также напомнила, что в настоящее время в Киеве работает миссия МВФ, которая проводит переговоры с правительством в рамках очередного этапа программы.

Напомним, что НБУ перешел в режим «управляемой гибкости» курса в октябре 2023 года. До этого с начала войны курс доллара по отношению к гривне был фиксированным. Главный финансовый регулятор осуществляет политику «управляемой гибкости» курса.

Ранее сообщалось, что представители МВФ будут настаивать на скорейшей девальвации гривны, снижении процентных ставок и повышении налогов. Да, по их мнению, страна сможет восполнить дефицит в госбюджете.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
843
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie