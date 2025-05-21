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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 21 травня: Генштаб оновив дані

Окупанти також втрачають озброєння. Зокрема, протягом минулої доби 23 артсистеми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати армії РФ становлять майже 977 тис. / © Associated Press

Станом на ранок 21 травня ЗСУ знищили 976 780 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ у війні:

  • особового складу - близько 976 780 (+980) осіб,

  • танків ‒ 10835 (+1) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22569 (+2) од,

  • артилерійських систем – 28090 (+23) од,

  • РСЗВ – 1388 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

  • літаків – 372 (+0) од,

  • гелікоптерів – 336 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71),

  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49169 (+76) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+1).

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що нібито РФ ударила по полігону на Сумщині.

Тим часом молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов назвав ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом “щонайменше злочинною недбалістю, а фактично — державною зрадою”.

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