Розыск ТЦК и розыск полиции: адвокат объяснила разницу и как действовать

Блокпост / © ТСН

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Адвокат Ирина Прилипко обнародовала разъяснения относительно юридического значения понятия «розыск» и предоставила практические советы, как действовать гражданам в случае остановки на блокпосту или во время проверки документов, когда им сообщают о якобы пребывании в розыске.

Об этом она рассказала в своем YouTube

«Слово „розыск“ запомните раз и навсегда. Оно применяется только в рамках уголовного производства к лицу, которому сообщено о подозрении», — отметила адвокат.

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Прилипко объясняет, что официально в розыск лицо могут объявить только после открытия уголовного производства, сообщения о подозрении и вынесения соответствующего постановления суда. Если эти этапы не пройдены — речь о «розыске» является юридически безосновательной.

«Если вы действительно находитесь в розыске по уголовному производству — об этом вы узнаете первыми. Отнюдь не на блокпосту, и отнюдь не от полицейского во время проверки документов», — подчеркивает юрист.

Что делать, если вам говорят, что вы в розыске

Попросите у полицейского назвать основание внесения вас в розыск.

Требуйте определение суда об объявлении вас в розыск.

«Если полицейский этого не предоставляет и не может объяснить ситуацию — он не имеет права даже к вам прикасаться», — отмечает Прилипко.

В случае незаконного задержания адвокат советует действовать решительно.

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«Я всегда говорю полицейским одно: вы хотите, чтобы мы подали жалобу? Чтобы мы завели на вас уголовное производство в ГБР относительно превышения полномочий и незаконного удержания лица?».

По ее словам, без судебного постановления на задержание полицейские не имеют права применять к лицу принуждение или удерживать его.

«Принуждение к вам не может быть применено. Если постановления на задержание нет — говорите им „до свидания“ и спокойно едете домой».

Адвокат также посоветовала проверять свой статус через официальные открытые ресурсы:

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«Есть открытые данные, открытые базы МВД. Посмотрите, находитесь ли вы в розыске или ваш автомобиль — это можно сделать онлайн».

Ирина Прилипко призывает граждан знать свои права, действовать спокойно и юридически грамотно во всех конфликтных ситуациях с правоохранительными органами.

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