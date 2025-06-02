Атака на самолеты в РФ: генералы из США в восторге от операции "Паутина"

Экс-верховный главнокомандующий НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис / © Associated Press

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Военные лидеры США в отставке прокомментировали масштабную атаку Украины дронами на российские военные самолеты в глубине территории РФ. Один из них даже пошутил, что у президента России Владимира Путина «очень плохой день».

Об этом пишет Newsweek.

Издание отметило, что Украина нанесла внезапный удар, повредив более 40 российских военных самолетов, в том числе и стратегических бомбардировщиков. Эта атака произошла на фоне мирных переговоров, которые пока не приносят реальных результатов.

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После поражения десятков самолетов РФ некоторые аналитики уже окрестили эту атаку «российским Перл-Харбором», ссылаясь на знаменитую неожиданную японскую бомбардировку американской военной базы в 1941 году. Этот украинский удар стал ответом на продвижение оккупантов в Сумской области.

Реакция американских генералов на операцию «Паутина»

«В течение месяцев некоторые считали, что у Украины нет козырей. Мы утверждали обратное — инфраструктурная слабость РФ, неспособность к адаптации, мощная поддержка украинского народа и правительства, инновации в использовании беспилотников и спецопераций — все это дало о себе знать», — написал в соцсети X генерал армии США в отставке, экс-командующий американских Сухопутных войск в Европе Марк Гертлинг.

«Координированная и синхронизированная атака, которая, похоже, уничтожила значительную часть авиапарка РФ за 4000 км от линии фронта, доказывает: у Украины есть мощные козыри«, — добавил он.

Экс-верховный главнокомандующий НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис прокомментировал атаку лаконично: «У Влада (Путина — ред.) очень плохой день». А потом добавил: «Что посеешь, то и пожнешь, Путин».

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В эфире CNN Ставридис назвал атаку «впечатляющей» и сравнил ее с троянским конем.

«Эти деревянные ящики, завезенные в страну, внезапно выпускают своих „воинов“ — беспилотники, уничтожающие самолеты. Это действительно выдающееся достижение«, — сказал адмирал в отставке.

«FPV-дроны запускались с грузовиков, размещенных на территории России. Несмотря на потерю части территорий, Украина осуществила современную версию Перл-Харбора. Ожидается жесткий ответ», — написал в Сети журналист Муртаза Хуссейн.

В то же время российский военный блогер Роман Алехин заявил: «Это российский Перл-Харбор. Надеемся, ответ будет как у США — или еще жестче».

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«Поражение российских бомбардировщиков — это абсолютно легитимная цель на войне. Ответ России, скорее всего, будет направлен на гражданских — это уже будет военное преступление. Но это же Россия — они бомбили больницы в Украине и Сирии. Они — государство-террорист», — заявил в Сети бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

Что известно об операции «Паутина»?

1 июня СБУ провела беспрецедентную масштабную операцию «Паутина», в рамках которой дроны-камикадзе атаковали четыре авиабазы в глубоком тылу России — в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Иркутской областях. Среди пораженных целей — стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По данным украинского Центра противодействия дезинформации на 2 июня, в результате ударов было уничтожено не менее 13 российских самолетов и еще больше — повреждено.

Как осуществлялась атака: FPV-дроны завозились в РФ в деревянных домиках на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открывались, и дроны стартовали. Операцию планировали более полутора лет. Руководил ею глава СБУ Василий Малюк, а контроль осуществлял президент Владимир Зеленский.

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