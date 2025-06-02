Операция "Паутина": использовала ли Украина разведданные США при ее планировании

Дрон

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Украина планировала масштабную операцию удара по российским аэродромам под названием «Паутина» без разведывательных данных от США.

Об этом заявила репортер американского канала CBS News Дженнифер Якобс в соцсети Х.

«Источники администрации сообщают мне, что США не делились разведывательными данными с Владимиром Зеленским и его командой для операции „Паутина“. Украина собирала собственную информацию», — написала она.

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Эту информацию со ссылкой на собственные источники в Киеве и в Вашингтоне сообщил и портал Axios. Он написал, что в Белом доме не знали о готовящейся операции СБУ и отказались комментировать удары.

Операция «Паутина»

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов (это 34% носителей стратегических ракет — ред.) на аэродромах базирования или примерно 40 самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.