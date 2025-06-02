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Операция "Паутина": использовала ли Украина разведданные США при ее планировании
В Белом доме пока воздержались от комментариев.
Украина планировала масштабную операцию удара по российским аэродромам под названием «Паутина» без разведывательных данных от США.
Об этом заявила репортер американского канала CBS News Дженнифер Якобс в соцсети Х.
«Источники администрации сообщают мне, что США не делились разведывательными данными с Владимиром Зеленским и его командой для операции „Паутина“. Украина собирала собственную информацию», — написала она.
Эту информацию со ссылкой на собственные источники в Киеве и в Вашингтоне сообщил и портал Axios. Он написал, что в Белом доме не знали о готовящейся операции СБУ и отказались комментировать удары.
Операция «Паутина»
Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов (это 34% носителей стратегических ракет — ред.) на аэродромах базирования или примерно 40 самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.
ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.