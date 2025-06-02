Операція "Павутина": чи використовувала Україна розвіддані США під час її планування

Дрон

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Україна планувала масштабну операцію удару по російських аеродромах під назвою «Павутина» без розвідувальних даних від США.

Про це заявила репортерка американського каналу CBS News Дженіфер Якобс у соцмережі Х.

«Джерела адміністрації повідомляють мені, що США не ділилися розвідувальними даними з Володимиром Зеленським та його командою для операції „Павутина“. Україна збирала власну інформацію», — написала вона.

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Цю інформацію із посиланням на власні джерела в Києві та Вашингтоні повідомив і портал Axios. Він написав, що у Білому домі не знали про підготовку операції СБУ та відмовилися коментувати удари.

Операція «Павутина»

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків (це 34% носіїв стратегічних ракет — ред.) на аеродромах базування, або приблизно 40 літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.