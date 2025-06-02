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- Війна
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Операція "Павутина": чи використовувала Україна розвіддані США під час її планування
У Білому домі наразі утримались від коментарів.
Україна планувала масштабну операцію удару по російських аеродромах під назвою «Павутина» без розвідувальних даних від США.
Про це заявила репортерка американського каналу CBS News Дженіфер Якобс у соцмережі Х.
«Джерела адміністрації повідомляють мені, що США не ділилися розвідувальними даними з Володимиром Зеленським та його командою для операції „Павутина“. Україна збирала власну інформацію», — написала вона.
Цю інформацію із посиланням на власні джерела в Києві та Вашингтоні повідомив і портал Axios. Він написав, що у Білому домі не знали про підготовку операції СБУ та відмовилися коментувати удари.
Операція «Павутина»
Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків (це 34% носіїв стратегічних ракет — ред.) на аеродромах базування, або приблизно 40 літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.