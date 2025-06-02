Операція "Павутина": як безпрецедентна атака СБУ перевершила легенди Моссаду

Операція "Павутина" / © ТСН

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Історична та унікальна спецоперація Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина» своїм розмахом та зухвалістю вже кидає виклик найвизначнішим розвідувальним акціям світу, змушуючи згадувати навіть легендарний ізраїльський Моссад. Більше ніж півтора року ретельної роботи, що трималася в найсуворішій таємниці під особистим наглядом голови СБУ Василя Малюка та Президента України Володимира Зеленського, трансформувалися в єдину мережу, яка непомітно пронизала глибокий тил ворога. Без сумніву, цей день, 1 червня 2025 року, назавжди увійде в історію як «чорний день» для російської авіації, що знаменує собою новий рівень можливостей та відплати.

Усе, що відомо про цю надскладну операцію, яким чином ці удари не лише послаблять «ядерну тріаду» РФ, знижуючи її ударний потенціал, а й кардинально змінять уявлення Росії про власну безпеку — далі в метеріалі TSN.UA .

1 червня 2025 року, у День військово-транспортної авіації Росії, Україна відповіла нищівним ударом. Цей день став кульмінацією масштабної операції СБУ «Павутина» — блискучого плану, що розгорнувся одночасно на чотирьох військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Завдяки зухвалому задуму та бездоганній реалізації, українські дрони уразили понад 40 одиниць стратегічної авіації ворога, включаючи такі цінні літаки, як «очі» та «мозок» російських повітряних операцій — літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, а також стратегічні бомбардувальники Ту-95 та дальні надзвукові бомбардувальники Ту-22М3.

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Ці аеродроми є ключовими базами для російських бомбардувальників, які використовують для ударів по Україні, несучи на своєму борту смертоносні крилаті ракети. Особливо значущим є факт знищення разом з частиною бомбардувальників Ту-95МС і крилатих ракет Х-101 на аеродромі «Оленья». Саме ці ракети готували для чергового масованого удару по українських містах. Кадри цих успішних атак блискавично розлетілися світовими телеграм-каналами та ЗМІ, підтверджуючи беззаперечну ефективність операції та завдані противнику колосальні збитки.

Авіабаза «Бєлая»: Удар у саме серце російської стратегічної авіації

Удар по авіабазі «Бєлая» став першою українською атакою по об’єктах у Сибіру з початку повномасштабного вторгнення. Авіабаза розташована на колосальній відстані від кордонів України — понад 4300 кілометрів. Така віддаленість робила його однією з найбезпечніших, на думку Москви, баз для розміщення їхньої стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-95, які є носіями крилатих ракет.

Удари України по Росії — яка відстань до авібази «Белая». Фото: Google Maps

Особливого резонансу цій події додало відео, що швидко поширилося у ЗМІ, де голова Служби безпеки України Василь Малюк особисто коментує удари по цьому летовищі. Згідно з OSINT-аналізом (зокрема, Кріса Біггерса) супутникових знімків, зроблених 1 червня 2025 року після операції «Павутина», на авіабазі «Бєлая» були уражені:

Щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС — знищено.

Щонайменше 1 стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — знищено.

Щонайменше 1 стратегічний бомбардувальник Ту-95МС — пошкоджено.

Щонайменше 3 стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — пошкоджено.

Супутникові знімки Кріса Біггерса, аеродром «Бєлая»

Супутникові знімки Кріса Біггерса, аеродром «Бєлая»

Російське незалежне медіа «Верстка» пише, що потенційно вразлива для БПЛА територія РФ зросла до 6,2 млн квадратних кілометрів після атак на аеродроми в Мурманській та Іркутській областях. Це третина території Росії, на якій знаходяться 16 міст-мільйонників.

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Потенційно вразлива для українських БПЛА територія РФ. Фото: Верстка

Російський губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв підтвердив атаку БПЛА на військову частину в Усольському районі (де власне і розташована авіабаза «Бєлая»), зазначивши, що дрони були запущені з фури.

Мінус 34% стратегічних носіїв крилатих ракет за один день

У результаті операції «Павутина» дрони СБУ блискавично та ефективно відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Завдяки майстерному задуму, вдалося одномоментно уразити найбільшу кількість ворожої авіації за весь час війни.

«Цей скоординований удар знизив потенціал російського повітряного флоту, адже мова йде про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на їхніх основних базах. „Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ“, — підкреслив Голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі TSN.ua каже, що ця операція — видатне досягнення України.

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«Ми — країна, яка не володіє стратегічною авіацією, має обмежену глибину власної території та поки що не отримує достатньої кількості далекобійної зброї. І тим не менш, ми завдаємо Росії повноцінних ударів на всю глибину її території. У них не залишається місць, які не можуть бути уражені нашими різноманітними засобами. Ми не маємо далекобійної зброї, але здатні знищувати літаки російської стратегічної авіації. Якщо ця тенденція збережеться, ми зможемо аналогічним чином завдавати ударів і по російських підприємствах військово-промислового комплексу», — пояснив експерт.

Унікальний підхід

Операція «Павутина» відрізняється надзвичайною складністю та оригінальним підходом. В СБУ підтвердили, що спочатку переправила на територію Росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники. Застосовувалися FPV-дрони вартістю 300-600 доларів, що забезпечило надзвичайне співвідношення витрат та ефективності проти багатомільйонних літаків.

Управління дронами, ймовірно, здійснювалося через російські телекомунікаційні мережі. Кілька мобільних точок зльоту на території РФ знаходилися біля баз російської стратегічної авіації. З відео, яке публікували російські телеграм-канали, рашисти не могли ніяк до кінця зрозуміти, звідки ці дрони вилітають. Ця нестандартна тактика була неочікуваною для російських систем ППО, які розраховані на виявлення літаків, крилатих ракет або дронів, що летять з певного напрямку. А використання російських телекомунікаційних мереж для управління дронами, ймовірно, зробило їх менш вразливими для ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), які зазвичай налаштовані на придушення стандартних українських каналів зв’язку.

Як повідомляє The Insider, серед цілей був і далекий аеродром «Українка» в Амурській області. Ця авіабаза, як і інші, мала зазнати удару, що ще більше б розширило географію української відплати. Однак, за даними низки телеграм-каналів, фура, яка перевозила безпілотники, не доїхала до місця призначення і, ймовірно, вибухнула десь на шляху до аеродрому. Судячи з відео, фура повністю вигоріла. Губернатор Амурської області Василь Орлов також підтвердив інцидент із загорянням причепа вантажівки на трасі «Чита — Хабаровськ» в районі Серишевого та постраждалого водія. При цьому він заявив, що «вдалося уникнути» ударів по авіабазі «Українка» та населених пунктах. Крім того, телеграм-канал «Білоруський силовик» опублікував відео, як стверджується, із задушеним водієм фури, з якої і було зроблено запуск. На кадрах видно стяжку на шиї водія. Однак, підтвердити цю інформацію наразі неможливо.

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Чи може Росія відтягнути авіацію далі?

Авіаексперт Валерій Романенко зазначає, що Росія вичерпала можливості для подальшого перебазування своєї стратегічної авіації подалі від українських кордонів.

«Їм вже нікуди відтягувати», — підкреслює експерт. Він наводить приклад, коли одна з вантажівок, що перевозила дрони, не дісталася своєї кінцевої точки — авіабази «Українка» поблизу Серишевого в Амурській області. Хоча цей інцидент і не дозволив уразити ціль, він свідчить про те, що навіть найвіддаленіші бази тепер є досяжними. Романенко зауважує: якщо літаки були пошкоджені на таких авіабазах, як «Оленья» та «Бєлая», то аналогічні ураження можливі й на «Українці». За словами експерта, у Росії просто немає більше аеродромів, придатних для стратегічної авіації. Аеродром для таких літаків вимагає злітно-посадкової смуги завдовжки щонайменше три кілометри (як на «Оленьї»), а загалом — 3,5-4 кілометри завдовжки та 70-80 метрів завширшки. Таких військових аеродромів у Росії вкрай мало. Окрім згаданих, існує ще аеродром «Моздок», звідки експлуатуються Ту-22М3, але всі інші авіабази в європейській частині РФ вже активно використовуються і є в зоні досяжності. Це означає, що у російського командування відсутній простір для маневру та забезпечення безпеки своєї стратегічної авіації.

«Павутина»: 7 мільярдів доларів збитків

Операція «Павутина» стала наймасштабнішою атакою безпілотниками на авіабази Росії за всю історію війни, відзначившись безпрецедентним географічним проникненням на п’ять областей у п’яти часових поясах. За інформацією СБУ, весь персонал, який брав участь у підготовці та реалізації операції, був вчасно виведений з території Росії та вже перебуває в Україні. Будь-які можливі затримання, здійснені російським режимом, будуть розцінюватися як постановочні акти для внутрішньої аудиторії, пояснили у відомстві. За підрахунками СБУ, збитки для авіації РФ перевищують 7 мільярдів доларів США. «Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба — дістанемо і з-під землі», — заявили в СБУ.

Президент України Володимир Зеленський назвав результат «абсолютно блискучим» і «самостійним результатом України», а також «найбільш далекобійною нашою операцією». За його словами, «офіс» цієї надсекретної операції розташовувався безпосередньо поблизу одного з управлінь ФСБ Росії. Ця заява підкреслює не лише безпрецедентну сміливість та глибину проникнення українських спецслужб, а й майстерність конспірації, яка дозволила непоміченими працювати під самим носом у ворога. Глава держави також зазначив, що підготовка до операції, що тривала понад півтора року, була проведена з ювелірною точністю: «всі деталі були ідеально підготовлені». Загалом в операції було використано 117 дронів.

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Російське Міністерство оборони підтвердило атаки, назвавши їх «терористичними» та заявивши про відбиття атак на деяких аеродромах. Міжнародні ЗМІ, зокрема The Telegraph, відзначили ретельне планування та безпрецедентний характер операції, що перевершила «найстрашніші кошмари Москви». Операція «Павутина» розглядається як важливий крок у зменшенні ударного потенціалу російської авіації та демонстрація можливостей СБУ завдавати високоточних та ефективних ударів глибоко в тилу ворога.

Валерій Романенко наголошує, що російська стратегічна авіація — «довга дубинка» Кремля, якою він може лякати весь світ. Тому те, що СБУ вразила одну зі складових «ядерної тріади» — це вкрай важливий момент.

«Путін посіяв вітер, а тепер пожинає вихор»

Операція СБУ «Павутина» викликала значний резонанс у світі, демонструючи нові можливості України у асиметричній війні та здатність завдавати ударів глибоко в тилу ворога. Західні дипломати, військові та аналітики висловили захоплення масштабністю та успіхом операції. Багато хто відзначав її безпрецедентність за глибиною проникнення та кількістю уражених цілей. ЗМІ по всьому світу, такі як The Economic Times, NDTV, BBC, CBS News, The War Zone, активно висвітлювали деталі операції, підкреслюючи її стратегічне значення. Конгресмен США Дон Бекон зазначив: «Путін посіяв вітер, а тепер пожинає вихор». Світові медіа детально описували унікальну тактику СБУ із використанням FPV-дронів, перевезенням їх у вантажівках, замаскованих під «дерев’яні будиночки», та запуском з близької відстані до цілей. Цей метод був названий «Троянська вантажівка» (Trojan truck operation) і підкреслив «зсув у сучасній військовій доктрині».

Ураження А-50 — «очей» та «мозку» в небі

Ураження літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 під час операції СБУ «Павутина» стало надзвичайно значущим досягненням для України, адже цей тип повітряного судна є критично важливим для російської армії. А-50 виконує роль справжніх «очей» та «мозку» у повітряному просторі, забезпечуючи життєво важливі функції для координації бойових дій. Авіаексперт Валерій Романенко зазначає, що Росія наразі володіє лише сімома літаками далекого радіолокаційного виявлення А-50, які він називає «літаючими радарами». Ці літаки, що базуються в Іваново, куди також перекинули залишки російських АН-124 «Руслан», виконують критично важливі функції.

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Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 / Фото: з відкритих джерел

Хоча роль А-50 у безпосередній підтримці фронтових операцій суттєво зменшилася, вони все ще використовуються для забезпечення ефективності російської протиповітряної оборони. Раніше ці літаки активно моніторили українську територію на значну глибину, надаючи російським винищувачам інформацію про польоти українських літаків поблизу лінії фронту, що призводило до українських втрат.

Однак ситуація змінилася після того, як у 2022 році Україна пошкодила один такий літак у Білорусі, а у наступні роки збила та знищила з екіпажами ще два А-50. Це змусило росіян практично припинити їхнє використання безпосередньо біля лінії фронту. Тепер А-50 рідко з’являються в небі, а спостереження ведеться за допомогою безпілотників. Таким чином, Україна нейтралізувала цю колишню перевагу Росії, змусивши їх відмовитися від активного використання А-50 поблизу фронту.

Дрони — майбутнє війни

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що операція «Павутина» може принаймні тимчасово обмежити здатність Росії завдавати дальніх ударів безпілотниками та ракетами по Україні. Ця атака також виявила значні вразливості у російській протиповітряній обороні та протоколах безпеки навколо ключової військової інфраструктури, що викликало хвилю критики з боку російських «воєнкорів» та військових блогерів.

Дата публікації 14:28, 01.06.25 Кількість переглядів 549 Дрони СБУ атакували російській військовий аеродром

Ввечері 1 червня, після успішного завершення операції, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою СБУ Василем Малюком і заявив, що «ці діяння будуть у підручниках історії». Масштаб та інноваційний характер удару не залишили байдужими й міжнародних діячів. Засновник компаній «SpaceX» та «Tesla», Ілон Маск, також прокоментував українську атаку дронами по стратегічній авіації РФ, написавши: «Дрони — це майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні».

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Чи може Росія відновити втрати в авіації?

Авіаексперт Валерій Романенко зазначає, що Росія не має можливості випускати літаки «з нуля». За його словами, на Казанському заводі залишилися лише кілька планерів (фюзеляж та крила без обладнання) ще з радянських часів. Зокрема, йдеться про кілька планерів Ту-22М3 та два-три планера Ту-160. Хоча теоретично Росія могла б їх відновити, дослідження та роботи з відновлення цих типів літаків тривають вже близько п’яти-шести років, і досі жоден літак не був переданий до Збройних сил РФ. Три відновлені літаки наразі так і залишаються на заводі.

Таким чином, щодо літаків Ту-22М3 та Ту-160 можливості Росії з відновлення парку є вкрай обмеженими. Стосовно ж Ту-95МС, ситуація ще складніша: можливості їх відновлення практично відсутні. Хоча Росія і має певну кількість таких літаків на базах збереження, але двигуни до них вже не виробляються, а самі літаки стоять там мало не з часів СРСР і використовувалися переважно як джерела запасних частин. Це, за словами експерта, означає, що їхні можливості відновлення парку стратегічних бомбардувальників Ту-95МС є мінімальними, фактично близькими до нуля. Цей факт є особливо критичним для РФ, оскільки саме Ту-95МС зазнали найбільших втрат під час нещодавніх атак.

Як постраждала ядерна тріада Росії?

Операція СБУ «Павутина» не просто завдала удару по авіабазах Росії, а потенційно перекроїла баланс стратегічних сил на світовій арені. ТУ-95МС – основні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Росії, які є ключовим елементом ядерної тріади. Вони здатні нести крилаті ракети, в тому числі з ядерними боєголовками. За даними СБУ, внаслідок операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Супутникові знімки від OSINT-аналітиків, зокрема Кріса Біггерса, підтвердили знищення та пошкодження значної кількості Ту-95МС на авіабазах. Ураження цих літаків безпосередньо зменшує кількість розгорнутих носіїв ядерної зброї. Якщо підтвердиться виведення з ладу хоча б 20 бортів Ту-95 — ключових носіїв ядерної зброї — це миттєво позбавить Росію її примарної переваги над КНР за кількістю літаків стратегічної авіації. Над Сполученими Штатами такої переваги Росія ніколи й не мала.

ТУ-95МС — основні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Росії / © Вікіпедія

Спецоперація СБУ відбулася напередодні важливих переговорів у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме «втрати змусять Росію сісти за стіл переговорів». Він підкреслив, що «Росія повинна усвідомити, що це значить нести втрати. Це те, що підштовхне її до дипломатії.» Авіаексперт Романенко зауважує, що ця спецоперація — подарунок для української дипломатії, яка отримала сильні позиції для перемовин.

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«Саме цієї операцію наші Сили оборони сказали, хлопці, війна по телевізору для вашого населення не вийде, бо у будь-якому місці Росії може бути нанесений удар. Тому, зважайте на це і викиньте думки з голови про 4-6 областей України, які ви хочете окупувати. Наша дипломатія отримала подарунок. Це вибило козирі з рук росіян, які приходили і нахабно виставляли якісь свої вимоги, які з кожним разом збільшувалися і збільшувалися. Зараз їм треба буде зменшити апетити. І я б, чесно кажучи, хотів би подивитися на їхні фізіономії, коли вони прийдуть на перемовини», — заявив Романенко.

Таймінг операції «Павутина» не випадковий і є чітким сигналом Києва. Аналітики та експерти переконують, що у плануванні й виконанні операції задіяні майже всі принципи війни: вибір пріоритету цілей, безпека операції, концентрація сил, несподіванка. Ефект несподіванки був настільки потужним, що російські «воєнкори» назвали це «російським Перл-Гарбором».