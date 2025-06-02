Бомбардировщики, которые больше не изготавливаются: эксперт оценил потери РФ после атаки дронов

Российские бомбардировщики / © Википедия

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В воскресенье, 1 июня, дроны СБУ атаковали российские аэродромы. РФ не заменит уничтоженным или поврежденным стратегическим бомбардировщикам.

Об этом отмечает Олег Катков, главный редактор специализированного военного издания Defense Express.

Как отмечает Катков, современный стратегический бомбардировочный стоит более 1 млрд долларов. Если говорить о Ту-160, то этот самолет разработали в Советском Союзе.

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Россияне не могут восстановить потери

По словам Каткова, Ту-95 россияне уже не производят в принципе.

«Единственная замена, которую они могут частично сделать, это взять советский корпус и пытаться собрать новый самолет из советского фюзеляжа. Их осталось на несколько самолетов. Но нового у них ничего нет. Все, что есть из новых разработок у россиян, — это рисунок, эскиз нового стратегического бомбардировщика и все», — подчеркнул Катков.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию «Паутана» , во время которой была уничтожена бомбардировочная авиация в тылу РФ.

По данным источников ТСН.ua, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Пока известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

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Украинские беспилотники отработали по 4 военным аэродромам РФ. В настоящее время российские самолеты горят на аэродромах Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области.