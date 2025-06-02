- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
В Винницкой области мошенник похитил почти миллион гривен у матери погибшего воина (фото)
Киберполиция задержала злоумышленника, который обокрал семью павшего героя.
Киберполициязадержала жителя Винницы, который завладел почти миллионом гривен, которые были выплачены государством матери военнослужащего, погибшего на войне.
Об этом сообщили в Киберполиции Украины.
Злоумышленники представились работниками службы безопасности банка и, применив методы социальной инженерии, выманили у женщины доступ к ее онлайн-банкингу. Получив полный контроль над счетом, мошенники вывели средства.
Организатором преступления оказался 38-летний уроженец Челябинска, гражданин Украины, проживающий в Виннице. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные правонарушения.
За похищенные деньги мужчина покупал технику — в частности, 18 смартфонов iPhone, которые впоследствии продавал. Часть средств вывел через финансовую компанию, связанную с почтовым оператором.
Во время совместной операции киберполицейских, следователей и оперативников уголовного розыска злоумышленника задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления других причастных к преступной схеме лиц.
Напомним, в Украине разоблачили новую схему мошенничества на дорогах, целью стали военные