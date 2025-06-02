В Винницкой области мошенник похитил почти миллион гривен у матери погибшего воина (фото)

Обыск

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Киберполициязадержала жителя Винницы, который завладел почти миллионом гривен, которые были выплачены государством матери военнослужащего, погибшего на войне.

Об этом сообщили в Киберполиции Украины.

Злоумышленники представились работниками службы безопасности банка и, применив методы социальной инженерии, выманили у женщины доступ к ее онлайн-банкингу. Получив полный контроль над счетом, мошенники вывели средства.

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Организатором преступления оказался 38-летний уроженец Челябинска, гражданин Украины, проживающий в Виннице. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

За похищенные деньги мужчина покупал технику — в частности, 18 смартфонов iPhone, которые впоследствии продавал. Часть средств вывел через финансовую компанию, связанную с почтовым оператором.

Во время совместной операции киберполицейских, следователей и оперативников уголовного розыска злоумышленника задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Сейчас продолжаются следственные действия для установления других причастных к преступной схеме лиц.

Напомним, в Украине разоблачили новую схему мошенничества на дорогах, целью стали военные