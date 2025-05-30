РФ перебросила рекордное количество бомбардировщиков на "Оленью": эксперт объяснил зачем

Российская авиация. / © Associated Press

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Армия РФ перебросила значительное количество стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродром "Оленья". Захватчики пытаются запутать разведку Украины. В частности, по планированию маршрутов для украинских БуЛА.

Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в эфире Radio NV.

"Они таким образом себя защищают. Пока мы соберемся, пока проведем разведку, спланируем маршруты, они поднимутся и передислоцируются. Они все время пытаются это делать. Это хорошо, ведь они тратят ресурс, занимаются сохранностью вместо того, чтобы наносить удары", - подчеркнул Романенко.

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По его словам, это важное достижение Сил обороны Украины. Эксперт сравнил его с началом операций на Черном море, направленных на вытеснение флота России.

"Смотрите, к каким результатам это привело. Что мы их загнали в другие порты, уничтожили треть кораблей и судов. Теперь мы таким образом гоняем их стратегическую авиацию", - подчеркнул Романенко.

Напомним, издание Defence Express сообщило, что РФ массово перегоняет стратегическую авиацию на "Оленью".

Эксперты считают, что россияне имеют дефицит ракетоносителей. В частности, свидетельством этого является то, что Россия ежемесячно производит примерно 150 ракет большой дальности, но темпы их использования значительно ниже. небоеспособна.

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Дата публикации 12:14, 07.05.25 Количество просмотров 8 Мощные атаки по России! Горят крупнейшие военные предприятия!