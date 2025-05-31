Эксперт раскрыл военно-политические планы РФ в отношении Сумщины

Российские военные / © Associated Press

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Россияготовится усилить боевые действия на Сумском направлении, чтобы одновременно реализовать военные и политические цели.

Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев Главреду

По его словам, военная цель РФ — создать угрозу окружения украинских войск в Курской области.

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«Военная заключается в том, чтобы создать угрозу оперативного окружения украинской группировки в Курской области. Для этого они выбрали Юнаковку основным направлением продвижения и будут пытаться взять под контроль логистический хаб Сумы-Юнаковка-Суджа — ключевой пункт обеспечения группировок Сил обороны на Курском и Белгородском направлениях».

Аналитик объясняет, что политическая цель России заключается в реализации идеи «буферной зоны» на территории Украины.

«Политическая задача предусматривает реализацию на поле боя громких заявлений российского диктатора Путина о „буферной зоне“. И именно летом россияне будут пытаться расширить зону присутствия на территории Украины».

По его словам, информационно-политическая составляющая является важным инструментом давления России на Украину и США во время переговоров.

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«Здесь стоит обратить внимание на основную составляющую российской операции — информационно-политическую компоненту. Ситуация в Сумской области будет использована как рычаг военно-политического давления на Украину и Соединенные Штаты во время переговоров».

Он прогнозирует, что Россия готовит ультиматумы и «торги» территориями, чтобы заставить Украину уступить.

«Думаю, ожидаются ультиматумы — Россия устроит „торги“. Украину будут заставлять согласиться на вывод своих подразделений из контролируемых районов Донецкой, Луганской (которая уже почти полностью оккупирована), Запорожской и Херсонской областей, угрожая, мол, оставить за собой так называемое право на расширение военного присутствия в Сумской области. Или скажут примерно следующее: отдайте нам Донетчину, а мы не будем расширять театр боевых действий за счет Харьковской и Сумской областей».

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас российская армия не сможет взять город Сумы. Впрочем, оккупанты могут приблизиться к областному центру. Сейчас самым сложным участком фронта является Сумское направление.

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