Експерт розкрив військово-політичні плани РФ щодо Сумщини

Російські військові / © Associated Press

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Росія готується посилити бойові дії на Сумському напрямку, щоб одночасно реалізувати військові та політичні цілі.

Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов Главреду.

За його словами, військова мета РФ — створити загрозу оточення українських військ у Курській області.

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«Військова полягає у тому, щоб створити загрозу оперативного оточення українського угруповання в Курській області. Для цього вони обрали Юнаківку основним напрямком просування і намагатимуться взяти під контроль логістичний хаб Суми-Юнаківка-Суджа — ключовий пункт забезпечення угруповань Сил оборони на Курському та Бєлгородському напрямках».

Аналітик пояснює, що політична мета Росії полягає у реалізації ідеї «буферної зони» на території України.

«Політична задача передбачає реалізацію на полі бою гучних заяв російського диктатора Путіна про „буферну зону“. І саме влітку росіяни намагатимуться розширити зону присутності на території України».

За його словами, інформаційно-політична складова є важливим інструментом тиску Росії на Україну та США під час переговорів.

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«Тут варто звернути увагу на основну складову російської операції — інформаційно-політичну компоненту. Ситуація в Сумській області буде використана як важіль військово-політичного тиску на Україну і Сполучені Штати під час перемовин».

Він прогнозує, що Росія готує ультиматуми та «торги» територіями, щоб змусити Україну поступитися.

«Думаю, очікуються ультиматуми — Росія влаштує „торги“. Україну змушуватимуть погодитися на виведення своїх підрозділів із контрольованих районів Донецької, Луганської (яка вже майже повністю окупована), Запорізької та Херсонської областей, погрожуючи, мовляв, залишити за собою так зване право на розширення військової присутності у Сумській області. Або скажуть приблизно наступне: віддайте нам Донеччину, а ми не будемо розширювати театр бойових дій за рахунок Харківської та Сумської областей».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наразі російська армія не зможе взяти місто Суми. Втім, окупанти можуть наблизитися до обласного центру. Наразі найскладнішою ділянкою фронту є Сумський напрямок.

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