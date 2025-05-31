Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Украина останется без Сум, Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и Днепра, если откажется от мирного урегулирования.

Об этом цинично заявил руководитель комитета обороны РФ Андрей Картаполов в комментарии РосСМИ.

Он цинично подчеркнул, что "каждый день, который отдаляет от дипломатического разрешения конфликта, ухудшает условия для Украины".

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Заметим, что заявление российского чиновника прозвучало в преддверии второго раунда переговоров в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня. Вероятно, такой вид имеет мир, стремящийся навязать Москва.

Кроме того, в традиционной кремлевской манере Картаполов во всем обвинил режим Зеленского.

Напомним, российская делегация во время переговоров в Стамбуле 16 мая угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Репортер The Economist Оливер Кэрролл заявил, что представители страны-агрессорки заявили, что Москва готова согласиться на прекращение огня — "только если Украина уйдет из четырех "анексированных" регионов, которые она даже не полностью контролирует".

Впоследствии депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил о желании создать буферную зону, охватывающую шесть областей. Российский политик цинично назвал временно оккупированные Россией территории "новыми" русскими.

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Кроме того, от главы Глушковского района (Курщина) Павла Золотарева прозвучала идея захватить "как минимум Сумы" . По его словам, жители его района не могут "жить как на полуострове".

Дата публикации 21:17, 30.05.25 Количество просмотров 6 Стамбул-2! Вторые переговоры между Россией и Украиной! Что снова задумал Кремль?