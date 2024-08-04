На Сицилії вивергається вулкан Етна (відео)

Виверження вулкана Етна призвело до скорочення кількості польотів у міжнародному аеропорту Катанії.

В ніч проти 4 серпня почалася активна фаза виверження вулкана Етна на італійському острові Сицилія. Через це деякі авіарейси аеропорту міста Катанія скасовують.

Про це повідомляють Corriere della Sera, ANSA, а також Euronews.

Від ночі 4 серпня висота хмари вулканічного попелу й диму Етни досягла 10 км заввишки. Тож дим погіршує видимість для пілотів.

Mi sa che questa volta mi arriva cenere dell’#Etna direttamente sulla testa… pic.twitter.com/QLF2FEsO4Z — Giuseppe M.S. Grifeo (@grifeo) August 4, 2024

Вулиці міста були вкриті чорним вулканічним попелом після виверження з кратера Ворагін.

Зазначимо. що Етна проявляє активность вп’яте за місяць. Минулого тижня аеропорт вже призупиняв роботу через це. На початку липня з вулкана піднялася хмара попелу висотою до 5 км.

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