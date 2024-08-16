Заввишки до 10 км: вулкан Етна в Італії цілий день фонтанував лавою

Активність почала швидко зростати після заходу сонця та перетворилася на високий фонтан лави.

На італійському острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна - із одного з кратерів уночі відбулося виверження лавових фонтанів.

Про це пише The Warchers.

"Відбувається новий епізод фонтанування лави (пароксизм) з кратера на вершині Ворагіна", - повідомляє видання.

Лавовий фонтан створив вивержений шлейф, який під час своєї пікової інтенсивності досяг висоти близько 9,5 км.

Вулкан Етна / Фото: Associated Press

Крім того, було зазначено фонтанування лави із західного краю кратера Бокка-Нуова.

Італійський Національний інститут геофізики і вулканології (INGV), який слідкує за вулканом, фіксував посилені підземні поштовхи останніми днями. Жителі міст Адрано і Бʼянкавілла відчували поштовхи з вулкана.

Довідка

Назва вулкана походить з арабської та у перекладі означає "Гора вогню". Висота Етни становить 3357 метрів. Вона може змінюватись залежно від наслідків вивержень та обвалів. У вулкана є від 200 до 400 бічних вулканічних кратерів. З них раз на кілька місяців викидається лава. Етна входить до списку обʼєктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Приблизно раз на 150 років виверження руйнує якесь селище. Останнє велике виверження Етни було 1922 року.

Вулкан Етна є постійно діючим. Його помірні виверження з викидами лави й попелу відбуваються кілька разів на рік. На початку 2021 року виверження вулкана тривало кілька тижнів.

В Ісландії втретє за останні 3 місяці активізувався вулкан Силінгарфел

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