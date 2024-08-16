США продадуть Німеччині сотні ракет Patriot: яка мета

США погодились продати Німеччині сотні ракет для "протистояння поточним і майбутнім загрозам".

Державний департамент США погодив потенційний продаж Німеччині до 600 протиповітряних ракет Patriot орієнтовною вартістю 5 млрд доларів.

Про це повідомили у Пентагоні, пише Reuters.

"Запропонований продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і підвищить обороноздатність її збройних сил", — йдеться у заяві.

Основним підрядником з реалізації цього потенційного продажу буде американська компанія Lockheed Martin, повідомили у Пентагоні.

Минулого місяця джерело Reuters повідомило, що згідно з новими оборонними планами НАТО, Німеччина повинна буде у чотири рази посилити свою протиповітряну оборону, щоб захистити інфраструктуру і збройні сили у разі серйозної напруженості або війни.

Як пише видання, під час холодної війни Німеччина мала 36 робочих установок Patriot, але на сьогодні німецькі сили скоротилися до 9 одиниць. Це зокрема пов'язано з передачею трьох систем Україні після повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

Нагадаємо, Німеччина планує до грудня 2024 року передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння.

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