США продадут Германии сотни ракет Patriot: какова цель

Государственный департамент США согласовал потенциальную продажу Германии до 600 противовоздушных ракет Patriot ориентировочной стоимостью 5 млрд долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне, пишет Reuters.

"Предложенная продажа улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам и повысит обороноспособность ее вооруженных сил", — говорится в заявлении.

Основным подрядчиком по реализации этих потенциальных продаж будет американская компания Lockheed Martin, сообщили в Пентагоне.

В прошлом месяце источник Reuters сообщил, что согласно новым планам обороны НАТО, Германия должна будет в четыре раза усилить свою противовоздушную оборону, чтобы защитить инфраструктуру и вооруженные силы в случае серьезной напряженности или войны.

Как пишет издание, во время холодной войны Германия имела 36 рабочих установок Patriot, но на сегодняшний день немецкие силы сократились до 9 единиц. Это, в частности, связано с передачей трех систем Украине после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Напомним, Германия планирует до декабря 2024 передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.

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