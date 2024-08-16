Высотой до 10 км: вулкан Этна в Италии целый день фонтанировал лавой

Активность начала быстро расти после заката и превратилась в высокий фонтан лавы.

На итальянском острове Сицилия снова проснулся вулкан Этна – из одного из кратеров ночью произошло извержение лавовых фонтанов.

Об этом пишет The Warchers.

"Происходит новый эпизод фонтанирования лавы (пароксизму) с кратера на вершине Ворагина", — сообщает издание.

Лавовый фонтан создал изверженный шлейф, который во время своей пиковой интенсивности достиг высоты около 9,5 км.

Вулкан Этна / Фото: Associated Press

Кроме того, было отмечено фонтанирование скамьи из западного края кратера Бокка-Нуова.

Следящий за вулканом итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) фиксировал усиленные подземные толчки в последние дни. Жители городов Адрано и Бьянкавилла ощущали толчки из вулкана.

Справка

Название вулкана происходит из арабского и в переводе означает "Гора огня". Высота Этны составляет 3357 метров. Она может изменяться в зависимости от последствий извержений и оползней. У вулкана имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Из них раз в несколько месяцев выбрасывается лава. Этна входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приблизительно раз в 150 лет извержение разрушает какой-то поселок. Последнее крупное извержение Этны было в 1922 году.

Вулкан Этна является постоянно действующим. Его умеренные извержения с выбросами лавы и пепла происходят несколько раз в год. В начале 2021 года извержение вулкана длилось несколько недель.

В Исландии в третий раз за последние 3 месяца активизировался вулкан Силингарфел

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