Игнат прокомментировал потери и эффективность истребителей F-16

Истребитель F-16 / © Lockheed Martin

Реклама

Украина потеряла уже три истребителя F-16. Но наращивание происходит.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Понятно, что мы получаем западную технику, получаем самолеты, сегодня F-16 имеем. Нужно, чтобы эти самолеты работали эффективно. Мы понимаем, что полученная техника уже была в использовании. Она не самая новая. Но это лучше, чем у нас было советское вооружение. Это более технологичное оружие", - отметил он.

Реклама

Как объясняет Игнат, самолет – это платформа. Далее важно, что у него под крыльями и какой у него стоит радар. Радар должен видеть далеко, ракета — лететь далеко, точно. На крайней стадии полета выстрелил, забыл. Активная головка самонаведения должна сама искать русский самолет и т.д.

К сожалению, констатировал Игнат, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже по сравнению с F-16. Они также имеют мощное ПВО, работающее в комплексе с авиацией. Если говорить о МиГ-29, Су-27, то вообще не сравнимо.

"Когда у нас не было еще F-16, то соотношение нашей группировки против них было 1:10 по отношению к нашим МиГам. А технологически - это разница между пистолетом Макарова и снайперской винтовкой. Несмотря на все, наши летчики давали бой", - заключил Игнат.

Сколько самолетов нужно Украине для сдерживания России

Украина нуждается около 200 современных боевых самолетов для эффективного сдерживания воздушных и наземных угроз со стороны России.

Реклама

По его словам, речь идет о самолетах разных типов, среди которых ключевое место занимают F-16 – многоцелевые истребители, способные поражать воздушные, наземные и морские цели.

"F-16 – это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям", – пояснил Игнат.

Он отметил, что для выполнения полного спектра задач авиации — от перехвата до поддержки наземных войск — Украина нуждается в парке, по меньшей мере, из 200 таких машин. Это позволит обеспечить эффективную оборону воздушного пространства и отвечать угрозам по всем направлениям.

Ранее говорилось, что современные истребители F-16 появились в Украине слишком поздно. Тогда война перешла в фазу активного использования беспилотников.

Реклама