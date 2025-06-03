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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
749
Час на прочитання
1 хв

У Миколаєві пролунав вибух: РФ, попередньо, вдарила "Кинджалом"

За попередніми даними, російські війська випустили по Миколаєву ракету “Кинджал”.

Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Вранці 3 червня у Миколаєві пролунав вибух. Росія, попередньо, вдарила "Кинджалом"

Про це повідомив телеграм-канал “Николаевский Ванек”.

“Здається вперше за всю війну у нас прихід Кинджала (за містом). Про наслідки пізніше. Пуск був із ростовської тимчасово живої республіки”, — зазначив він.

Доповнюється…

Дата публікації
Кількість переглядів
749
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