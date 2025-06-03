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- Війна
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У Миколаєві пролунав вибух: РФ, попередньо, вдарила "Кинджалом"
За попередніми даними, російські війська випустили по Миколаєву ракету “Кинджал”.
Вранці 3 червня у Миколаєві пролунав вибух. Росія, попередньо, вдарила "Кинджалом"
Про це повідомив телеграм-канал “Николаевский Ванек”.
“Здається вперше за всю війну у нас прихід Кинджала (за містом). Про наслідки пізніше. Пуск був із ростовської тимчасово живої республіки”, — зазначив він.
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