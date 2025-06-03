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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
571
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Кривавий обстріл Сум: з'явилися фото наслідків атаки РФ

Внаслідок обстрілу Сум двоє людей загинуло, десятки — постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Сумах 3 червня

Удар по Сумах 3 червня

Російські війська завдали удару по Сумах 3 червня. Показали фото наслідків атаки.

Кадри оприлюднив телеграм-канал “Кордон.Медіа”.

Удар по Сумах 3 червня

Удар по Сумах 3 червня

Як стало відомо, близько 20 людей дістали поранення. Двоє, на жаль, загинули.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, російські військові обстріляли центр Сум. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, є багато поранених.

«На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених», — йдеться в повідомленні.

Через атаку повністю згоріли два автомобілі. Потерпілих доставляють до лікарень міста.

Тип зброї, якою було завдано удару, ще з’ясовується. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
571
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