ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
563
Время на прочтение
1 мин

Кровавый обстрел Сум: появились фото последствий атаки РФ

В результате обстрела Сум два человека погибли, десятки — пострадали.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Сумам 3 июня

Удар по Сумам 3 июня

Российские войска нанесли удар по Сумам 3 июня. Показали фото последствий атаки.

Кадры обнародовал телеграмм-канал "Граница. Медиа".

Удар по Сумам 3 июня

Удар по Сумам 3 июня

Как стало известно, около 20 человек получили ранения. Двое, к сожалению, погибли.

Напомним, во вторник, 3 июня, российские военные обстреляли центр Сум. В результате обстрела погиб один человек, есть много раненых.

«К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Есть много раненых», – говорится в сообщении.

Из-за атаки полностью сгорели два автомобиля. Пострадавших доставляют в больницы города.

Тип оружия, нанесенного удару, еще выясняется. На месте работают спасатели и милиционеры.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
563
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie