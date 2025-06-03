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Кровавый обстрел Сум: появились фото последствий атаки РФ
В результате обстрела Сум два человека погибли, десятки — пострадали.
Российские войска нанесли удар по Сумам 3 июня. Показали фото последствий атаки.
Кадры обнародовал телеграмм-канал "Граница. Медиа".
Как стало известно, около 20 человек получили ранения. Двое, к сожалению, погибли.
Напомним, во вторник, 3 июня, российские военные обстреляли центр Сум. В результате обстрела погиб один человек, есть много раненых.
«К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Есть много раненых», – говорится в сообщении.
Из-за атаки полностью сгорели два автомобиля. Пострадавших доставляют в больницы города.
Тип оружия, нанесенного удару, еще выясняется. На месте работают спасатели и милиционеры.