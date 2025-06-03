Кровавый обстрел Сум: появились фото последствий атаки РФ

Удар по Сумам 3 июня

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Российские войска нанесли удар по Сумам 3 июня. Показали фото последствий атаки.

Кадры обнародовал телеграмм-канал "Граница. Медиа".

Удар по Сумам 3 июня

Как стало известно, около 20 человек получили ранения. Двое, к сожалению, погибли.

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Напомним, во вторник, 3 июня, российские военные обстреляли центр Сум. В результате обстрела погиб один человек, есть много раненых.

«К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Есть много раненых», – говорится в сообщении.

Из-за атаки полностью сгорели два автомобиля. Пострадавших доставляют в больницы города.

Тип оружия, нанесенного удару, еще выясняется. На месте работают спасатели и милиционеры.

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