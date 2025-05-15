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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Загроза ракетного удару: в ОВА повідомили про підготовку атаки

Жителів закликали негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Загроза ракетного удару: в ОВА повідомили про підготовку атаки

загроза ракетного удару ворога по території Сумської громади / © ТСН.ua

В четвер, 15 травня, стало відомо про загрозу ракетного удару ворога по території Сумської громади.

В Сумській ОВА попередили про небезпеку.

«За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11», — повідомили в ОВА.

Там також закликали негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок.

«Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці», — закликав і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше у Сумах російські війська вдарили по інфраструктурному об’єкту. Вдень 14 травня в місті пролунав вибух. Армія РФ вдарила по об’єкту промислової інфраструктури.

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