Загроза ракетного удару: в ОВА повідомили про підготовку атаки

загроза ракетного удару ворога по території Сумської громади / © ТСН.ua

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В четвер, 15 травня, стало відомо про загрозу ракетного удару ворога по території Сумської громади.

В Сумській ОВА попередили про небезпеку.

«За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11», — повідомили в ОВА.

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Там також закликали негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок.

«Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці», — закликав і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше у Сумах російські війська вдарили по інфраструктурному об’єкту. Вдень 14 травня в місті пролунав вибух. Армія РФ вдарила по об’єкту промислової інфраструктури.

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