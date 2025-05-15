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Як Німеччина планує покарати РФ у разі відмови зупинити бойові дії: подробиці
Мерц застеріг, що такий крок несе певні ризики для європейського фінансового ринку, тому вимагає максимально зваженого підходу.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що його країна разом із союзниками працює над розширенням санкцій проти Російської Федерації у відповідь на її відмову зупинити бойові дії.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню ZEIT.
«На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз ми повинні вичерпати всі можливості», — сказав Мерц
За його словами, йдеться про подальші обмеження в таких сферах, як енергетичний сектор, банківська система, а також санкції проти фізичних осіб і можливе замороження або конфіскацію активів.
Щодо потенційної конфіскації заморожених російських коштів, Мерц зазначив, що обговорення ще тривають. «Якщо вдасться мобілізувати кошти на чистій правовій основі — Німеччина це зробить», — заявив канцлер.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про досягнення згоди щодо 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.
За її словами, санкції спрямовані на зменшення здатності Росії фінансувати війну проти України, зокрема через нові обмеження на високотехнологічні компоненти військового призначення та морське транспортування нафти в обхід обмежень Заходу.