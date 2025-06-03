Врач назвал пять домашних вещей, которые грязнее сиденья унитаза

Унитаз / © pixabay.com

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Врач скорой помощи из Калифорнии Джо Уиттингтон шокировал Сеть, раскрыв список повседневных предметов в доме, на которых обитает в разы больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Это заставило тысячи людей задуматься.

Об этом пишет Mail Online.

Уиттингтон, специалист по неотложной медицине, поделился пятеркой самых неожиданных источников грязи в вашем доме. И некоторые из них, вполне возможно, прямо сейчас у вас под рукой.

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По словам врача, обычное сиденье унитаза в среднем имеет лишь 50 колониеобразующих единиц (CFU) бактерий на один квадратный дюйм (около 3 см). Но то, что он рассказал дальше, заставило многих пересмотреть свои привычки — или их отсутствие.

Вещи дома, которые грязнее сиденья унитаза

Пульт от телевизора содержит 5 000 CFU, что в 100 раз больше, чем унитаз.

Разделочная доска, на которой мы режем мясо и овощи, может содержать до 10 тыс. CFU — это в 200 раз больше.

Мобильный телефон. Здесь аж 25 тыс. CFU, или в 500 раз больше, чем на сиденье унитаза.

Наволочка, которую вы не стирали неделю, может содержать 3 млн CFU.

А худший виновник — это кухонная губка, которая способна накопить 10 млн CFU — то есть в 200 тыс. раз больше бактерий, чем унитаз.

Уиттингтон резюмировал это просто: «Думаю, пора перестать листать ленту и начать убирать».

Как правильно чистить вещи, кишащие бактериями

Пульт от телевизора

Протирайте регулярно дезинфицирующими салфетками или тканью, смоченной в спирте. Особое внимание уделяйте щелям и кнопкам — именно там скапливается больше всего грязи.

Разделочная доска

Мойте горячей водой с мылом после каждого использования. Для глубокой очистки посыпьте солью и потрите половинкой лимона. Пластиковые доски можно мыть в посудомоечной машине. Не используйте одну доску для мяса и овощей — отдельная доска для каждого вида продуктов.

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Мобильный телефон

Используйте микрофибру, слегка смоченную раствором изопропилового спирта. Осторожно протирайте экран и корпус, избегая попадания жидкости в разъемы.

Наволочка

Стирать по крайней мере раз в неделю в горячей воде (от 60°C). Для чувствительной кожи — используйте гипоаллергенный порошок. Можно добавить в стирку пищевую соду или белый уксус для уничтожения бактерий и запахов.

Кухонная губка

Замочите ее на 5 мин. в растворе: 1 часть отбеливателя к 9 частям воды. Заменяйте губку каждые 1-2 недели, независимо от чистки.

Публикация доктора Виттингтона вдохновила многих на генеральную уборку. Поэтому в следующий раз, когда возьмете в руки телефон, пульт или губку — подумайте о бактериях, которые там живут. И, возможно, не откладывайте уборку на потом.

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Напомним, ранее ученые из Melbec Microbiology и Sofa Club провели исследование и выяснили, что диван может быть в 75 раз грязнее сиденья унитаза.