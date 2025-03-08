Україна експортуватиме популярний фрукт до Канади

Українські яблука отримали дозвіл на експорт до Канади після переговорів МЗС і Держпродспоживслужби з канадською стороною.

Про це пише EastFruit.

"В умовах повномасштабної російської агресії ми приділяємо особливу увагу підтримці економіки України та українських експортерів. Сильна економіка та стійкі підприємства відіграють критично важливу роль у загальній обороноздатності нашої країни. Тому ми спільно з Держпродспоживслужбою продовжуємо створювати нові можливості для українських виробників, лібералізувати торгівлю, відкривати двері для виходу на нові зовнішні ринки", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук підкреслив, що попит на українську продукцію зростає на міжнародному ринку, і Канада відкриває свій ринок для українських яблук. Він зазначив, що Держпродспоживслужба разом з МЗС працює над кожним запитом від бізнесу щодо відкриття нових ринків і розглядає не лише окремі країни, а й всю карту світу: Америку, країни ЄС, Африку та Східну Азію.

Канада оновила імпортні вимоги для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS) та затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади. Ця програма включає основні аспекти, які регулюють процес експорту яблук з України до канадського ринку.

Торгові війни США та Канади

Президент США Дональд Трамп 1 лютого підписав указ про введення 25% тарифів на всі мексиканські та канадські товари, за винятком нафти та енергоресурсів, для яких встановлено тариф у 10%. Метою цих заходів було зменшення торгового дефіциту США, боротьба з нелегальною імміграцією та припинення постачання фентанілу через кордони з Канадою та Мексикою.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення 25% тарифів на американські товари на суму 30 млрд канадських доларів, з планом розширення до 155 млрд канадських доларів протягом трьох тижнів. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум також заявила про введення тарифів та інших економічних заходів проти США.

Обидві країни стверджують, що дії США порушують Угоду США—Мексика—Канада (USMCA), ратифіковану в 2020 році. Економісти попереджають, що такі тарифи можуть серйозно порушити торгівлю між країнами, дестабілізувати ланцюги постачань та підвищити ціни для споживачів.

3 лютого 2025 року Канада та Мексика домовилися з США про місячну відстрочку введення тарифів. Мексика погодилася направити 10 000 військовослужбовців Національної гвардії до кордону для боротьби з наркотрафіком, а Трамп пообіцяв вжити заходів щодо скорочення постачання зброї до Мексики. Канада погодилася призначити «спецпредставника з фентанілу», визнати мексиканські наркокартелі терористичними організаціями та виділити 200 млн доларів на нову розвідувальну програму з боротьби з організованою злочинністю та фентаніловим наркотрафіком. Попри спроби співпраці з боку Мексики та Канади, тарифи були введені 4 березня 2025 року.

Агросектор України в умовах війни

Станом на початок березня 2025 року, Україна продовжує демонструвати позитивну динаміку в аграрному секторі. У лютому було експортовано 4,9 млн тонн агропродукції, що на 1,3% менше порівняно з січнем. Зокрема, експорт зернових склав 3,4 млн тонн, з яких 53% становила кукурудза, 34% пшениця та 2% ячмінь. Поставки олійних культур зросли на 19% до 418,2 тис. тонн, з яких 91% припало на сою, а 7% на ріпак.

У лютому спостерігалося значне збільшення експорту агропродукції автомобільним транспортом: на 41,6% більше порівняно з аналогічним періодом січня, досягнувши 248,4 тис. тонн.

Прогнозується, що у 2025 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросте на 3% порівняно з 2024 роком. Однак цей показник все ще буде нижчим за довоєнний рівень через вплив війни, кліматичних змін та інших викликів.

Попри на позитивні тенденції, агросектор України стикається з серйозними викликами, включаючи наслідки війни, кліматичні зміни та дефіцит кадрів. Втрати агросектору в 2024 році оцінюються понад $80 млрд, а близько 20% сільгоспземель знаходяться в окупації.

Аграрний сектор України демонструє стійкість та поступове відновлення, для досягнення довоєнних показників необхідно подолати численні виклики та перешкоди.

Загалом, у 2024 році Україна експортувала агропродукції на суму $24,5 млрд, що становить 59% від загального експорту країни.

У 2025 році прогнозується зростання виробництва агропродукції на 3,0% порівняно з попереднім роком, що може позитивно вплинути на обсяги експорту, включаючи волоські горіхи.

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