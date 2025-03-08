Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года: комбат К-2 Верес объяснил

Эта задача достижима, но не сейчас.

Командир батальона К-2 Кирилл Верес считает, что у Украины пока нет потенциала выйти на границы 1991 года.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы не готовы к границам 1991 года. По моему видению, тогда мы были больше готовы, чем сейчас", — сказал он.

Военный также отметил, что сегодня важно не потерять то, что есть.

Напомним, историк Ярослав Грицак заявил, что если Вооруженным силам удастся выйти на границы Украины в 1991 году – Россия все равно никуда не денется. А перспектива реализации этого плана может занять 5-10 лет.