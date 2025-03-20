Ягодные маффины: рецепт вкусного постного десерта

Вкусно есть в пост можно даже тогда, когда это касается десертов. Маффины с ягодами внутри и хрустящим крамблом сверху – подтверждение тому.

ТСН.ua подготовил рецепт постных ягодных маффинов от победительницы "МастерШеф" Алины Бурик.

Ингредиенты для маффинов

375 г муки

200 г сахара

1 ст. л разрыхлителя

1/8 ч. л соды

соль

315 г растительного молока

125 г растительного масла

цедра 1 лимона

1 ст. л лимонного сока

250 замороженных ягод

Ингредиенты для крамбла

55 г муки

30 г сахара

30 г кокосового масла

1/2 ч. л корицы



Приготовление

1. Для приготовления теста в большой миске смешиваем все сухие ингредиенты: просеяную муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. В другой миске смешиваем растительное молоко, растительное масло, лимонный сок и натираем цедру лимона.

2. Все сухие ингредиенты смешиваем с жидкими. Все хорошо вымешиваем и добавляем ягоды.

3. Тесто следует разделить на 10-14 частей и разложить по формочкам.

4. После этого делаем крамбл. Смешиваем муку, сахар, кокосовое масло и корицу. Хорошо все вымешиваем. Должна образоваться крошка, которой сверху посыпаем маффины.

5. После этого ставим маффины к духовке, разогретую до 170 градусов, на 35-40 минут.

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