Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ягодные маффины: рецепт вкусного постного десерта

Ягодные маффины: рецепт вкусного постного десерта

Мафины. / Фото: Pexels

Маффины получаются очень вкусными.

Вкусно есть в пост можно даже тогда, когда это касается десертов. Маффины с ягодами внутри и хрустящим крамблом сверху – подтверждение тому.

ТСН.ua подготовил рецепт постных ягодных маффинов от победительницы "МастерШеф" Алины Бурик.

Ингредиенты для маффинов

  • 375 г муки
  • 200 г сахара
  • 1 ст. л разрыхлителя
  • 1/8 ч. л соды
  • соль
  • 315 г растительного молока
  • 125 г растительного масла
  • цедра 1 лимона
  • 1 ст. л лимонного сока
  • 250 замороженных ягод

Ингредиенты для крамбла

  • 55 г муки
  • 30 г сахара
  • 30 г кокосового масла
  • 1/2 ч. л корицы


Приготовление

1. Для приготовления теста в большой миске смешиваем все сухие ингредиенты: просеяную муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. В другой миске смешиваем растительное молоко, растительное масло, лимонный сок и натираем цедру лимона.

2. Все сухие ингредиенты смешиваем с жидкими. Все хорошо вымешиваем и добавляем ягоды.

3. Тесто следует разделить на 10-14 частей и разложить по формочкам.

4. После этого делаем крамбл. Смешиваем муку, сахар, кокосовое масло и корицу. Хорошо все вымешиваем. Должна образоваться крошка, которой сверху посыпаем маффины.

5. После этого ставим маффины к духовке, разогретую до 170 градусов, на 35-40 минут.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация