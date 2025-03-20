Ягодные маффины: рецепт вкусного постного десерта

Маффины получаются очень вкусными.
Вкусно есть в пост можно даже тогда, когда это касается десертов. Маффины с ягодами внутри и хрустящим крамблом сверху – подтверждение тому.
ТСН.ua подготовил рецепт постных ягодных маффинов от победительницы "МастерШеф" Алины Бурик.
Ингредиенты для маффинов
- 375 г муки
- 200 г сахара
- 1 ст. л разрыхлителя
- 1/8 ч. л соды
- соль
- 315 г растительного молока
- 125 г растительного масла
- цедра 1 лимона
- 1 ст. л лимонного сока
- 250 замороженных ягод
Ингредиенты для крамбла
- 55 г муки
- 30 г сахара
- 30 г кокосового масла
- 1/2 ч. л корицы
Приготовление
1. Для приготовления теста в большой миске смешиваем все сухие ингредиенты: просеяную муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. В другой миске смешиваем растительное молоко, растительное масло, лимонный сок и натираем цедру лимона.
2. Все сухие ингредиенты смешиваем с жидкими. Все хорошо вымешиваем и добавляем ягоды.
3. Тесто следует разделить на 10-14 частей и разложить по формочкам.
4. После этого делаем крамбл. Смешиваем муку, сахар, кокосовое масло и корицу. Хорошо все вымешиваем. Должна образоваться крошка, которой сверху посыпаем маффины.
5. После этого ставим маффины к духовке, разогретую до 170 градусов, на 35-40 минут.
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