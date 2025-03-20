UIF: гривна укрепилась сверх ожидания, но девальвация неизбежна

UIF считают текущее укрепление временным. Фундаментальные факторы, в частности, ухудшение платежного баланса в 2024 году, будут давить на гривну, что приведет к ее девальвации.

В феврале курс гривны превысил прогнозы аналитиков Украинского института будущего (UIF). Ожидалось, что доллар будет стоить около 42 гривен, однако Национальный банк удержал курс на уровне 41,5 гривны за доллар даже без поступления западного финансирования.

По мнению экспертов UIF, регулятор перешел к активному сдерживанию инфляции из-за контроля над курсом национальной валюты.

Также они указывают на то, что курс формируется с учетом валютной корзины, в которой учитываются и доллар, и евро. Поскольку евро укрепилось с 1,03 до 1,08 к доллару, это способствовало аналогичному укреплению гривны.

Несмотря на это, в UIF считают текущее укрепление временным. Фундаментальные факторы, в частности, ухудшение платежного баланса в 2024 году, будут давить на гривну, что приведет к ее девальвации. По прогнозам института, к концу 2025 года курс доллара может составить 46 гривен.

Ранее мы писали, что НБУ придется ослаблять курс гривны по отношению к доллару. Прочная украинская валюта создает риски в условиях неопределенности помощи Украине.