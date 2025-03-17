В Украине могут отменить одну из платежек за газ

Платежку предлагается отменить на период военного положения и в течение года после его отмены.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13095, которым предлагается отменить для украинцев плату за транспортировку природного газа.

Автором документа, опубликованного на сайте парламента, является член бюджетного комитета Максим Заремский.

Так, в законопроекте предлагается освободить бытовых потребителей от оплаты услуг по транспортировке и распределению природного газа. Соответствующая платежка должна быть отменена на период военного положения и в течение года после его отмены.

Свою инициативу Заремский объяснил тем, что "в Украине большинство людей выживают на минимальных зарплатах и еще меньше пенсиях или других социальных выплатах", в то же время растут налоги.

Нардеп указал, что в его избирательном округе люди часто возмущаются из-за платы за транспортировку и распределение газа сетями, которые прокладывались на средства хозяев жилья.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в Украине потребителей газа ожидают дополнительные расходы. Так, в ООО "Газораспределительные сети Украины" объявили о введении новых расценок за услугу по техническому обслуживанию зданий.