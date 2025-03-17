В Україні можуть скасувати одну з платіжок за газ

Платіжку пропонується скасувати на період воєнного стану та протягом року після його скасування.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13095, яким пропонується скасувати для українців плату за транспортування природного газу.

Автором документа, опублікованого на сайті парламенту, є член бюджетного комітету Максим Заремський.

Так, у законопроєкті пропонується звільнити побутових споживачів від оплати послуг з транспортування та розподілу природного газу. Відповідна платіжка має бути скасована на період воєнного стану та протягом року після його скасування.

Свою ініціативу Заремський пояснив тим, що "в Україні більшість людей виживає на мінімальних зарплатах і ще менших пенсіях чи інших соціальних виплатах", водночас зростають податки.

Нардеп вказав, що на його виборчому окрузі люди часто обурюються через плату за транспортування і розподіл газу мережами, які прокладалися коштом господарів помешкань.

Нагадаємо, від 1 квітня 2025 року в Україні на споживачів газу очікують додаткові витрати. Так, у ТОВ "Газорозподільні мережі України" оголосили про запровадження нових розцінок за послугу з технічного обслуговування будівель.