Українські сноубордисти здобули п'ять медалей на етапі Кубка Європи

Збірна України виборола п'ять медалей на етапі Кубка Європи зі сноубордингу, який відбувся у швейцарському Давосі.

У перший день змагань срібними призерами у паралельному слаломі стали Аннамарі Данча та Михайло Харук. Для них це перші нагороди на етапах Кубка Європи цього сезону.

У другий змагальний день "синьо-жовті" виграли ще три медалі у паралельному слаломі. Подвійний подіум у жіночих змаганнях здобули Надія Гапатин ("срібло") та Аннамарі Данча ("бронза"). А Михайло Харук взяв "бронзу" в чоловічому турнірі.

Це був останній етап Кубка Європи зі сноубордингу перед чемпіонатом світу-2025, який вже у вівторок, 18 березня, стартує у швейцарському Сент-Моріці й Сільваплані.

Раніше повідомлялося, що 17-річна українка виграла дебютне в кар'єрі "золото" Гран-прі з фехтування.

Читайте також:

Прогрес Світоліної з Ястремською, падіння Костюк: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Призерка Олімпійських ігор у дзюдо Дар'я Білодід стала футболісткою українського клубу

Український ексчемпіон Bellator "задушив" суперника в першому раунді – Усик відреагував (відео)