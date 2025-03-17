Украинские сноубордисты завоевали пять медалей на этапе Кубка Европы

Сборная Украины завоевала пять медалей на этапе Кубка Европы по сноубордингу, который состоялся в швейцарском Давосе.

В первый день соревнований серебряными призерами в параллельном слаломе стали Аннамари Данча и Михаил Харук. Для них это первые награды на этапах Кубка Европы в этом сезоне.

Во второй соревновательный день "сине-желтые" выиграли еще три медали в параллельном слаломе. Двойной подиум в женских соревнованиях завоевали Надежда Гапатин ("серебро") и Аннамари Данча ("бронза"). А Михаил Харук взял "бронзу" в мужском турнире.

Это был последний этап Кубка Европы по сноубордингу перед чемпионатом мира-2025, который уже во вторник, 18 марта, стартует в швейцарском Сент-Морице и Сильваплане.

Ранее сообщалось, что 17-летняя украинка выиграла дебютное в карьере "золото" Гран-при по фехтованию.

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