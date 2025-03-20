UIF: гривня зміцнилася понад очікування, але девальвація неминуча

UIF вважають поточне укріплення тимчасовим. Фундаментальні чинники, зокрема погіршення платіжного балансу у 2024 році, будуть тиснути на гривню, що призведе до її девальвації.

У лютому курс гривні перевищив прогнози аналітиків Українського інституту майбутнього (UIF). Очікувалося, що долар коштуватиме близько 42 гривень, проте Національний банк утримав курс на рівні 41,5 гривні за долар, навіть без надходження західного фінансування.

На думку експертів UIF, регулятор перейшов до активного стримування інфляції через контроль над курсом національної валюти.

Також вони вказують на те, що курс формується з урахуванням валютного кошика, в якому враховуються і долар, і євро. Оскільки євро зміцнилося з 1,03 до 1,08 до долара, це сприяло аналогічному зміцненню гривні.

Попри це, в UIF вважають поточне укріплення тимчасовим. Фундаментальні чинники, зокрема погіршення платіжного балансу у 2024 році, будуть тиснути на гривню, що призведе до її девальвації. За прогнозами інституту, до кінця 2025 року курс долара може сягнути 46 гривень.

Раніше ми писали, що НБУ доведеться послаблювати курс гривні щодо долара. Міцна українська валюта створює ризики в умовах невизначеності щодо допомоги Україні.