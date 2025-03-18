Чи зростатиме в Україні курс долара: аналітики зробили невтішний прогноз

НБУ доведеться послаблювати курс гривні щодо долара. Міцна українська валюта створює ризики в умовах невизначеності щодо допомоги Україні.

Про це йдеться у тижневому огляд інвесткомпанії ICU.

Національний банк минулого тижня ослабив офіційний курс гривні після трьох тижнів укріплення. Зазначається, що дефіцит валюти зменшився минулого тижня ще більше - до мінімуму шести тижнів. Валютні інтервенції НБУ зросли на 6% - регулятор продав із резервів 545 млн доларів.

За відносно спокійної ситуації на валютному ринку НБУ ослабив офіційний курс гривні на 0,7% до 41,51 грн/долар за підсумками тижня. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зросла до 41,2-41,7 грн/долар, або майже на 0,5%, йдеться в огляді.

"Динаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення. Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим за негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату", - зазначають аналітики ICU.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сюрпризи підносить долар і чому євро краще не купувати.

Читайте також:

Нічого не робить і заробляє тисячі доларів! Унікальна історія японця Шоджі Морімото