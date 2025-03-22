Тепер ви знатимете цей секрет: де найкраще зберігати картоплю

Картопля є основним кухонним продуктом, який багато людей готують щодня, але нові дослідження показують, що ми тримаємо картоплю не в тому місці, щоб зберегти її свіжою.

Про це пише Mirror.

Вплив світла може спричинити вироблення картоплею соланіну, токсичної сполуки, яка може зробити картоплю зеленою. Щоб цього не сталося, зберігайте овоч у темному місці або в паперовому мішку.

Картопля вимагає циркуляції повітря, щоб уникнути накопичення вологи, яка може призвести до гниття овоча.

Також варто використовувати дихаючий контейнер для зберігання або сітчастий мішок для належної вентиляції. Зберігайте картоплю окремо від інших фруктів і овочів, особливо тих, які виділяють етилен (яблука та цибуля), оскільки це може прискорити процес проростання.

Регулярно перевіряйте картоплю, яка зберігається, на наявність будь-яких ознак псування, таких як цвіль, м’які плями або проростання.

Видання зазначає, що найкраще місце для збереження свіжої картоплі - це холодильник. Це збереже її свіжою втричі довше, ніж якщо покласти її в шухляду.

Як зберігати картоплю в холодильнику

Покладіть картоплю в контейнер, застелений паперовими рушниками, і поставте його на чисту полицю в холодильнику. Цей метод позбавить зайвої вологи та подовжить термін зберігання. У такий спосіб коренеплоди зберігатимуться і не проростатимуть протягом 3-4 тижнів.

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