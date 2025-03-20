Чим замінити крохмаль у рецептах: несподівані варіанти

Без крохмалю у більшості рецептів легко обійтися продуктами, які точно є на вашій кухні.

Кукурудзяний крохмаль – це популярний продукт, який використовується в кулінарії як загущувач та стабілізатор. Однак, через різноманітні причини, пов’язані з алергією або власними вподобаннями, люди можуть шукати замінники.

Чим замінити кукурудзяний крохмаль

Крохмаль можна замінити будь-якими інгредієнтами, здатними вбирати вологу і підвищувати в’язкість рідин. Обираючи серед можливих замінників, потрібно враховувати бажані смакові характеристики та щільність страви, яку ви готуєте.

Картопляний крохмаль

Здебільшого замінити кукурудзяний крохмаль картопляним здається найпростішим рішенням. Однак такий варіант можна використовувати не у всіх випадках.

Сире яйце

Для приготування випічки або страв із м’яса (наприклад, котлет) цілком можна скористатися курячим яйцем замість крохмалю. Однак потрібно дотримуватися такої пропорції – одне яйце середнього розміру приблизно дорівнює двом столовим ложкам крохмалю.

Мелене насіння льону

Лляне насіння вирізняється здатністю зв’язувати вологу не гірше, ніж крохмаль із картоплі, тому це чудовий варіант для приготування киселю. Насіння не змінить смаку страви, та навіть у меленому вигляді дасть зернисту структуру, тож ідеально гладка консистенція не вийде. Що стосується пропорцій, то вони такі – одна столова ложка меленого лляного насіння, розведена чотирма столовими ложками води, дорівнюватиме двом столовим ложкам кукурудзяного крохмалю.

Арахісовий крохмаль

Арахісовий крохмаль – це продукт, отриманий із зерен арахісу. Процес виготовлення включає видалення олії з горіхів, подальше подрібнення та сушіння задля отримання порошку. Арахісовий крохмаль може використовуватися в харчовій промисловості як загусник або стабілізатор.

Рисовий крохмаль

Рисовий крохмаль – це продукт, отриманий із зерен рису. Виготовляється він шляхом подрібнення та змішування з водою, а потім просушується до стану порошку. Він містить велику кількість крохмалю, який використовують як загусник у харчовій промисловості.

Рисовий крохмаль має нейтральний смак, що робить його ідеальним для використання у різних стравах.

Раніше ми писали про користь крохмалю в побуті. Більше про це читайте у новині.

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