Українські бійці вдарили по командному пункту РФ на Бєлгородщині: деталі від Генштабу

Ворожі об'єкти знову під ударом наших захисників.

У четвер, 18 березня, Повітряні Сили ЗС України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (РФ). Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області", - наголосили у відомстві.

Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, якими є втрати РФ в Україні. За його оцінками, від початку повномасштабного вторгнення було вбито від 200 000 до 250 000 солдатів.

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