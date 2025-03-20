Помер Вітольд Фокін – перший прем’єр-міністр України

Помер перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін. Його не стало у віці 92 років.

Про це повідомила онука – співачка Марія Фокіна.

Марія на своїй Facebook-сторінці залишила коротке повідомлення з написам "Дiдусь" і додала емодзі із розбитим серцем. Онука політика опублікувала кілька фото з дідусем.

Під повідомленням користувачі висловлюють співчуття родині.

Допис Марії Фокіної про смерть дідуся Вітольда Фокіна

Фокін – останній голова Ради міністрів УРСР і першиий прем'єр незалежної України. Він керував урядом у період, коли Україна розривала зв’язки з СРСР і починала будувати власну економіку. Фокін відіграв ключову роль у підписанні Біловезьких угод, що офіційно припинили існування СРСР, та у запровадженні купонів – першої "валюти" незалежної України. А діяльність політика у мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу викликала значні суперечки.

Біографія Вітольда Фокіна

Фокін народився на Кіровоградщині, навчався у Дніпропетровську (нині Дніпро), працював гірничим інженером на шахтах Донбасу. У 1970-х розпочав роботу в Держплані УРСР, очолював це відомство, а згодом став головою Держкомітету з економіки. У жовтні 1990 року Верховна Рада призначила Фокіна головою Ради міністрів після відставки Віталія Масола.

Фокін оголосив про перехід до ринкової економіки, але не уявляв реформ без тісних зв’язків із Росією. Його уряд запровадив купони, які не стали запобіжником економічної кризи.

У грудні 1991 року Фокін разом із першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком підписав угоду про ліквідацію СРСР і створення СНД. Вже у жовтні 1992 року прем’єр подав у відставку, не погоджуючись із виходом України з рублевої зони.

Після відставки Фокін депутатом, працював в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

Фокін критикував декомунізацію, політику президентів Віктора Ющенка і Петра Порошенка, засуджував російську анексію Криму.

"Коли ми втратили Крим, я мав сильний серцевий напад. Плакав. І мені не соромно про це казати", – згадував політик.

2020 року Фокін став членом Тристоронньої контактної групи, але швидко був звільнений через скандальні заяви. Так, посадовець казав, що не бачив підтверджень війни між Україною і Росією і виступав за широку амністію російських бойовиків.

Цікаві факти про життя Фокіна

На початку повномасштабного російського вторгнення уламки ворожої ракети пошкодили будинок Фокіна у Києві. Сам він у цей час перебував у Молдові.

2015 року несподівано для багатьох Фокін видав український переклад поеми російського поета Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила".

"Я – не політик, я за освітою гірничий інженер, за досвідом роботи – економіст, а за покликом, швидше, філолог", – сам про себе казав Фокін.