Скончался Витольд Фокин – первый премьер-министр Украины

Фокин управлял государством во времена распада СССР. Его политический путь сопровождали как реформы, так и скандалы.

Скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Его не стало в возрасте 92 лет.

Об этом сообщила внучка – певица Мария Фокина.

Мария на своей Facebook-странице оставила короткое сообщение с надписью "Дедушка" и добавила эмодзи с разбитым сердцем. Внучка политика опубликовала несколько фото с дедушкой.

Под сообщением пользователи выражают соболезнования семье.

Сообщение Марии Фокиной о смерти дедушки Витольда Фокина

Фокин – последний председатель Совета министров УССР и первый премьер независимой Украины. Он руководил правительством в период, когда Украина разрывала связи с СССР и начинала строить свою экономику. Фокин сыграл ключевую роль в подписании Беловежских соглашений, официально прекративших существование СССР, и во введении купонов – первой "валюты" независимой Украины. А деятельность политика в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу вызвала значительные разногласия.

Биография Витольда Фокина

Фокин родился в Кировоградской области, учился в Днепропетровске (ныне Днепр), работал горным инженером на шахтах Донбасса. В 1970-х начал работу в Госплане УССР, возглавлял это ведомство, а впоследствии стал главой Госкомитета по экономике. В октябре 1990 года Верховная Рада назначила Фокина главой Совета министров после отставки Виталия Масола.

Фокин объявил о переходе к рыночной экономике, но не представлял реформ без тесных связей с Россией. Его правительство ввело купоны, которые не стали предохранителем экономического кризиса.

В декабре 1991 года Фокин вместе с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком подписал соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ. Уже в октябре 1992 года премьер подал в отставку, не соглашаясь с выходом Украины из рублевой зоны.

После отставки Фокин был депутатом, работал в Институте мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

Фокин критиковал декоммунизацию, политику президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко, осуждал российскую аннексию Крыма.

"Когда мы потеряли Крым, у меня был сильный сердечный приступ. Плакал. И мне не стыдно об этом говорить", – вспоминал политик.

В 2020 году Фокин стал членом Трехсторонней контактной группы, но быстро был уволен после скандальных заявлений. Так, чиновник говорил, что не видел подтверждений войны между Украиной и Россией и выступал за широкую амнистию российских боевиков.

Интересные факты о жизни Фокина

В начале полномасштабного российского вторжения обломки вражеской ракеты повредили дом Фокина в Киеве. Сам он в это время находился в Молдове.

В 2015 году неожиданно для многих Фокин издал украинский перевод поэмы российского поэта Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

"Я – не политик, я по образованию горный инженер, по опыту работы – экономист, а по призванию, скорее, филолог", – сам о себе говорил Фокин.