Чем заменить крахмал в рецептах: неожиданные варианты

Без крахмала в большинстве рецептов легко обойтись продуктами, которые точно есть на вашей кухне.

Кукурузный крахмал – это популярный продукт, который используется в кулинарии как загуститель и стабилизатор. Однако по различным причинам, связанным с аллергией или собственными предпочтениями, люди могут искать заменители.

Чем заменить кукурузный крахмал

Крахмал можно заменить любыми ингредиентами, способными впитывать влагу и повышать вязкость жидкостей. Выбирая среди возможных заменителей, нужно учитывать желаемые вкусовые характеристики и плотность блюда, которое вы готовите.

Картофельный крахмал

В основном заменить кукурузный крахмал картофельным кажется самым простым решением. Однако такой вариант можно использовать не во всех случаях.

Сырое яйцо

Для приготовления выпечки или блюд из мяса (например, котлет) вполне можно воспользоваться куриным яйцом вместо крахмала. Однако нужно соблюдать такую пропорцию – одно яйцо среднего размера примерно равно двум столовым ложкам крахмала.

Молотые семена льна

Льняное семя отличается способностью связывать влагу не хуже, чем крахмал из картофеля, поэтому это отличный вариант для приготовления киселя. Семена не изменят вкус блюда, и даже в молотом виде дадут зернистую структуру, поэтому идеально гладкая консистенция не получится. Что касается пропорций, то они такие – одна столовая ложка молотых льняных семян, разведенная четырьмя столовыми ложками воды, будет равна двум столовым ложкам кукурузного крахмала.

Арахисовый крахмал

Арахисовый крахмал – продукт, полученный из зерен арахиса. Процесс изготовления включает удаление масла из орехов, последующее измельчение и сушку для получения порошка. Арахисовый крахмал может использоваться в пищевой промышленности как загуститель или стабилизатор.

Рисовый крахмал

Рисовый крахмал – это продукт, полученный из зерен риса. Изготавливается он путем измельчения и смешивания с водой, а затем просушивается до состояния порошка. Он содержит большое количество крахмала, который используется в качестве загустителя в пищевой промышленности.

Рисовый крахмал обладает нейтральным вкусом, что делает его идеальным для использования в разных блюдах.

Ранее мы писали о пользе крахмала в быту. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: