Теперь вы будете знать этот секрет: где лучше хранить картофель

Вопреки расхожему мнению, на самом деле крахмалистым овощам место в холодильнике.

Картофель является основным кухонным продуктом, который многие готовят каждый день, но новые исследования показывают, что мы держим картофель не в том месте, чтобы сохранить его свежим.

Об этом пишет Mirror.

Воздействие света может вызвать выработку картофелем соланина, токсичного соединения, которое может сделать картофель зеленым. Чтобы этого не произошло, храните овощи в темном месте или в бумажном мешке.

Картофель требует циркуляции воздуха, чтобы избежать накопления влаги, которая может привести к гниению овоща.

Также следует использовать дышащий контейнер для хранения или сетчатый мешок для надлежащей вентиляции. Храните картофель отдельно от других фруктов и овощей, особенно выделяющих этилен (яблоки и лук), поскольку это может ускорить процесс прорастания.

Регулярно проверяйте хранящийся картофель на наличие любых признаков порчи, таких как плесень, мягкие пятна или прорастание.

Издание отмечает, что лучшее место для хранения свежего картофеля – это холодильник. Это сохранит его свежим втрое дольше, чем если положить его в ящик.

Как хранить картофель в холодильнике

Положите картофель в контейнер, застеленный бумажными полотенцами, и поставьте его на чистую полку в холодильнике. Этот метод избавит лишнюю влагу и продлит срок хранения. Таким образом, корнеплоды будут сохраняться и не будут прорастать в течение 3-4 недель.

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