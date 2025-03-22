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Запеканка из гречки с грибами: необычный рецепт

Запеканка из гречки с грибами: необычный рецепт

Запеканка из гречки с грибами / Фото: Credits

Для запеканки используйте как свежеприготовленную гречку, так и оставшуюся с предыдущего дня.

Сварите рассыпчатую гречневую кашу, обжарьте лук с грибами, добавьте яйца, взбитые со сметаной, перемешайте, выложите в форму и поставьте запекаться в духовку.

Ингредиенты:

  • гречневая крупа – 250 гр;
  • вода – 500 мл;
  • грибы шампиньоны – 300 гр;
  • яйца куриные – 3 шт;
  • сметана – 4 ст л;
  • масло растительное;
  • перец черный молотый;
  • соль.

Приготовление:

  1. Гречневую крупу тщательно промойте, залейте горячей водой, посолите и варите при закрытой крышке 20 минут до готовности.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте.
  3. Грибы промойте и нарежьте на пластины.
  4. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите лук и обжарьте до мягкости. Добавьте шампиньоны, посолите и жарьте до испарения жидкости.
  5. Яйца с солью взбейте венчиком, добавьте сметану и перемешайте.
  6. В миску выложите гречку, лук с грибами, яйца со сметаной, перец черный молотый, перемешайте.
  7. Растительным маслом смажьте форму, выложите в нее массу, разровняйте.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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