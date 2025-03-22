Запеканка из гречки с грибами: необычный рецепт

Для запеканки используйте как свежеприготовленную гречку, так и оставшуюся с предыдущего дня.
Сварите рассыпчатую гречневую кашу, обжарьте лук с грибами, добавьте яйца, взбитые со сметаной, перемешайте, выложите в форму и поставьте запекаться в духовку.
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 250 гр;
- вода – 500 мл;
- грибы шампиньоны – 300 гр;
- яйца куриные – 3 шт;
- сметана – 4 ст л;
- масло растительное;
- перец черный молотый;
- соль.
Приготовление:
- Гречневую крупу тщательно промойте, залейте горячей водой, посолите и варите при закрытой крышке 20 минут до готовности.
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- Грибы промойте и нарежьте на пластины.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложите лук и обжарьте до мягкости. Добавьте шампиньоны, посолите и жарьте до испарения жидкости.
- Яйца с солью взбейте венчиком, добавьте сметану и перемешайте.
- В миску выложите гречку, лук с грибами, яйца со сметаной, перец черный молотый, перемешайте.
- Растительным маслом смажьте форму, выложите в нее массу, разровняйте.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
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