Чим відрізняється Матіас від оселедця: мало хто знає

Напевно, кожний українець поряд зі звичайним оселедцем купував оселедець Hollandse nieuwe або Hollandse maatjes, відомий в Україні як оселедець Матіас. Але мало хто замислювався, чим вони відрізняються.

Чим відрізняється Матіас від оселедця

«Матіас» зазвичай виготовляють з норвезького оселедця, який вважається одним із найсмачніших у світі. Приготовлений Матіас - традиційна й дуже популярна страва у багатьох країнах Європи, зокрема у Нідерландах, Бельгії, Данії та Франції.

Сама назва «Матіас» походить від нідерландського слова «maagde», що перекладається як «діва». Це пов'язано з тим, що оселедець «Матіас» є молодою рибою, яка ще не досягла зрілості. Завдяки цьому Матіас має відносно високий вміст жиру — більш як 16%, а ікра та молока у них ще не сформовані. М'ясо такої риби ніжне та м'яке, відмінно піддається маринуванню.

«Матіас» виловлюється у певний період року — з кінця травня до середини липня.

Головна різниця полягає у тому, що Матіас маринується в особливий спосіб. Спеціальний розсіл, у який додається багато всіляких спецій, зате мало солі, гарантує збереження ніжного смаку риби. Розсіл має бути слабким, щоб м'ясо оселедця залишилося ніжним та соковитим. Така рибка буквально тане у роті, а низький вміст солі, що додається у процесі приготування, надає продукту особливо ніжного смаку. А ось маринад для оселедця може містити як оцет, так і олію чи гірчицю.

Крім того, під час приготування з Матіаса видаляються усі кісточки, що робить цю рибу бажаною на столі.

Оселедець «Матіас» цінне джерело білка, вітамінів та мінералів. М'ясо риби містить багато омеги-3 жирних кислот, що позитивно впливають на здоров'я серця, мозку та інших органів та на вітамін D, який необхідний для зміцнення імунітету.

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