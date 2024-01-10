Чем отличается Матиас от сельди: мало кто знает

Матиас и сельдь — это одно и то же, чем отличаются

Наверное, каждый украинец наряду с обычной селедкой покупал сельдь Hollandse nieuwe или Hollandse maatjes, известной Украине как селедка Матиас. Но мало кто задумывался, чем, кроме вкуса и вида они отличаются.

Чем отличается Матиас от сельди

«Матиас» обычно изготавливают из норвежской сельди, которая считается одной из самых вкусных в мире. Приготовленный Матиас — традиционное и популярное блюдо во многих странах Европы, в частности в Нидерландах, Бельгии, Дании и Франции.

Само название «Матиас» происходит от нидерландского слова «maagde», переводимого как «дева». Это связано с тем, что сельдь «Матиас» является молодой рыбой, еще не достигшей зрелости. Благодаря этому Матиас имеет относительно высокое содержание жира - более 16%, а икра и молока у них еще не сформированы. Мясо такой рыбы нежное и мягкое, отлично поддается мариновке.

«Матиас» вылавливается в определенный период года – с конца мая до середины июля.

Разница состоит и в том, что Матиас маринуется особым способом. Специальный рассол, в который добавляется много различных специй, зато мало соли, гарантирует сохранение нежного вкуса рыбы. Рассол должен быть слабым, чтобы мясо сельди осталось нежным и сочным. Такая рыбка буквально тает во рту, а низкое содержание соли, которая добавляется в процессе приготовления, придает продукту особенно нежный вкус. А вот маринад для сельди может содержать как уксус, так и растительное масло или горчицу.

Кроме того, во время приготовления из Матиаса удаляются все косточки, что делает рыбу желанной на столе.

Сельдь «Матиас» – ценный источник белка, витаминов и минералов. Мясо рыбы содержит много омеги-3 жирных кислот, положительно влияющих на здоровье сердца, мозга и других органов и много витамина D, который необходим для укрепления иммунитета.

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