Як легко приготувати ванільний цукор вдома

Як зробити ванільний цукор самостійно

Реклама

Приготування ванільного цукру в домашніх умовах — процес напрочуд простий і не потребує особливих навичок чи складного обладнання. Зате результат перевершить усі ваші очікування, наповнюючи вашу кухню чарівним ароматом справжньої ванілі.

Чому варто приготувати ванільний цукор вдома

Домашній ванільний цукор насичений справжнім ароматом ванілі, на відміну від багатьох магазинних варіантів, які часто містять штучні ароматизатори.

Ви точно знатимете, які інгредієнти використовуєте, обираючи ванільні стручки високої якості та свіжий цукор.

Придбання ванільних стручків може здаватися дорогим, але одного стручка вистачить для ароматизації значної кількості цукру, що робить домашній ванільний цукор більш економічним варіантом у довгостроковій перспективі.

Для приготування вам знадобиться цукор. Найкраще підійде звичайний білий кристалічний цукор, також можете використовувати тростинний цукор для більш насиченого карамельного відтінку аромату.

Реклама

Ванільні стручки — це ключовий інгредієнт. Обирайте стручки, які є м’якими, пружними та мають насичений темно-коричневий або чорний колір. Уникайте сухих, ламких або потрісканих стручків. Кількість стручків залежить від бажаної інтенсивності ванільного аромату. Зазвичай на 1 склянку цукру використовують ½ — 1 стручок.

Для зберігання готового ванільного цукру знадобиться герметична скляна або металева банка. Банка повинна бути чистою та сухою.

Існує кілька простих способів приготування ванільного цукру вдома.

Спосіб з цілим ванільним стручком

Цей спосіб є найпростішим і дозволяє цукру поступово насичуватися ароматом ванілі протягом тривалого часу.

Візьміть ванільний стручок і гострим ножем зробіть вздовж нього глибокий розріз, не розрізаючи до кінця. Обережно розкрийте стручок і кінчиком ножа вишкребіть з нього ароматні ванільні зернятка.

У герметичну банку насипте шар цукру. Покладіть зверху розкритий ванільний стручок (разом зі зскребленими зернятками).

Засипте стручок цукром, чергуючи шари, до верху банки.

Щільно закрийте банку кришкою.

Залиште банку з цукром у темному прохолодному місці на кілька днів (від 1 тижня до 1 місяця). Чим довше цукор настоюється, тим інтенсивнішим буде його ванільний аромат. Періодично струшуйте банку, щоб аромат рівномірно розподілився.

Через деякий час ванільний стручок може трохи затвердіти. Його можна дістати з банки (не викидайте, його ще можна використовувати для ароматизації рідин, наприклад, молока або вершків) або залишити в цукрі для подальшої ароматизації.

Спосіб з подрібненим ванільним стручком

Цей спосіб дозволяє отримати ванільний цукор з більш інтенсивним ароматом за коротший проміжок часу.

Розріжте ванільний стручок вздовж і вишкребіть зернятка, як описано в першому способі.

Подрібніть порожній стручок на невеликі шматочки.

У блендер або кухонний комбайн всипте цукор і додайте ванільні зернятка та подрібнені шматочки стручка.

Збивайте суміш на низькій швидкості протягом короткого часу (кілька секунд), доки ваніль рівномірно не розподілиться по цукру. Будьте обережні, не збивайте занадто довго, щоб цукор не перетворився на пудру.

Пересипте ванільний цукор у герметичну банку та щільно закрийте. Він буде готовий до використання практично відразу, але для більш насиченого аромату його також можна залишити настоятися на кілька днів.

Ванільний цукор з ванільним екстрактом

Цей спосіб є найшвидшим, але аромат буде менш насиченим, ніж при використанні цілих стручків.

У великій мисці змішайте необхідну кількість цукру з невеликою кількістю якісного ванільного екстракту (приблизно 1 чайна ложка екстракту на 1 склянку цукру).

Ретельно перемішайте цукор виделкою, щоб екстракт рівномірно розподілився.

Розкладіть цукор тонким шаром на пергаментному папері та залиште висихати на повітрі протягом кількох годин, періодично перемішуючи, щоб уникнути утворення грудочок.

Після повного висихання пересипте ванільний цукор у герметичну банку.

Поради щодо використання та зберігання ванільного цукру:

Домашній ванільний цукор можна використовувати так само, як і магазинний: додавати до випічки (пирогів, печива, кексів), десертів (кремів, мусів, пудингів), напоїв (кави, чаю, коктейлів), а також посипати ним млинці, оладки або фруктові салати.

Зберігайте ванільний цукор у герметичній банці в темному прохолодному місці. При правильному зберіганні він може зберігати свій аромат протягом кількох місяців.

Не викидайте використані ванільні стручки! Їх можна промити, висушити та використовувати повторно для ароматизації цукру, чаю, молока, вершків або для приготування ванільного екстракту.