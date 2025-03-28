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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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МОЗ анонсує зниження цін в аптеках ще на 116 препаратів

Голова МОЗ Ляшко заявив, що від 1 квітня в аптеках знизять ціни ще на 116 препаратів.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зниження ціни на ліки в Україні

Зниження ціни на ліки в Україні

Від 1 квітня в аптеках знизять ціни ще на 116 препаратів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, діапазон знижок буде від 52% до 5%. На 5% подешевшає дуже дороговартісний препарат, тому знижка буде суттєвою.

«В середньому ми виходимо на 222 препарата. Середня знижка фіксується на рівні 17%. Також ми робимо деякі кроки, які дозволять нам знизити вартість лікарських засобів кінцевому споживачу. Ми зараз порівнюємо ціни, які є у найближих європейських країнах, і не дозволяємо виробникам та імпортерам реєструвати лікарський засіб, якщо його збираються продавати дорожче, ніж в цих країнах», — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що у лютому президент Володимир Зеленський анонсував зниження цін на найпопулярніші ліки на 30%.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрили мережу аптек, які незаконно продавали російські ліки.

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