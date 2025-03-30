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Потенциальное наступление РФ: эксперт оценил возможности РФ
Следует разграничивать понятия "атаки" и "наступление".
Эксперт прокомментировал возможность масштабного пришествия РФ. Так, оккупанты сейчас не могут вести наступательные действия стратегического характера на более чем двух участках фронта.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Павел Лакийчук, директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI.
"Уже год идет стратегическая наступательная операция в Донецкой области. И если бы все шло по их плану, они уже были бы на правом или левом берегу Днепра. Они не могут прорвать оборону, украинцы их останавливают", - подчеркнул специалист.
По его словам, россиянам нужно по меньшей мере добиться успеха в Курской операции.
"Если они смогут вытеснить наши силы оттуда и не захотят продолжать наступательную операцию на севере, в Харьковской области, то они смогут эти резервы перебросить на направления главных ударов на тот же восток", - отметил Лакийчук.
Он убежден, что это единственный вариант Кремля. У россиян на сегодняшний день нет таких больших резервов.
Напомним, масштабное наступление РФ возможно не раньше середины или конца лета.