Потенциальное наступление РФ: эксперт оценил возможности РФ

Наступление РФ / © ТСН.ua

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Эксперт прокомментировал возможность масштабного пришествия РФ. Так, оккупанты сейчас не могут вести наступательные действия стратегического характера на более чем двух участках фронта.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Павел Лакийчук, директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI.

"Уже год идет стратегическая наступательная операция в Донецкой области. И если бы все шло по их плану, они уже были бы на правом или левом берегу Днепра. Они не могут прорвать оборону, украинцы их останавливают", - подчеркнул специалист.

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По его словам, россиянам нужно по меньшей мере добиться успеха в Курской операции.

"Если они смогут вытеснить наши силы оттуда и не захотят продолжать наступательную операцию на севере, в Харьковской области, то они смогут эти резервы перебросить на направления главных ударов на тот же восток", - отметил Лакийчук.

Он убежден, что это единственный вариант Кремля. У россиян на сегодняшний день нет таких больших резервов.

Напомним, масштабное наступление РФ возможно не раньше середины или конца лета.